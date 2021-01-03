中國批紐交所「退市令」違市場邏輯

促推動雙邊經貿 關係重回正軌

中國國家商務部發言人昨天在答問中表示，這種濫用國家安全、動用國家力量打壓中國企業的做法不符合市場規則，違背市場邏輯，不僅損害中國企業的合法權益，也損害包括美國在內各國投資者的利益，將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。發言人又說中方反對美方濫用國家安全將中國企業列入所謂「共產黨中國軍隊公司」清單的做法，將採必要措施，堅決維護中國企業合法權益。「同時，我們希望美方與中方相向而行，共同致力於為兩國企業和投資者創造公平、穩定、可預期的營商環境，推動雙邊經貿關係早日重回正軌」。

中移動ADR共412家機構持貨

紐交所要求相關股份在2021年1月7日至11日暫停買賣，並啟動除牌程序，公司有權提出覆核。目前中聯通、中移動及中電信各有1.093%、2.67%及4.101%正股用作發行ADR（美國存託證券），市值分別達1.89億、31.2億、1.57億美元，共約268.72億港元，並以美資對冲基金Renaissance Technologies及環球投資基金Dimensional Fund Advisors持貨最多。以中移動ADR而言，兩家基金持股相當於中移動0.25%及0.19%權益，前後共412家機構投資者持貨。中聯通、中移動及中電信的ADR更分別獲兩家、7家及一家當地ETF持股。在中移動持倉最多的美資ETF，只佔其組合1.86%而已。