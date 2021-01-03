中國批紐交所「退市令」違市場邏輯

【明報專訊】因應美國紐約證券交易所遵守總統特朗普禁止國人投資具軍方背景的中國企業的行政命令，將對聯通（0762）、中移動（0941）和中電信（0728）三家中國公司進行退市處理。
促推動雙邊經貿 關係重回正軌
中國國家商務部發言人昨天在答問中表示，這種濫用國家安全、動用國家力量打壓中國企業的做法不符合市場規則，違背市場邏輯，不僅損害中國企業的合法權益，也損害包括美國在內各國投資者的利益，將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。發言人又說中方反對美方濫用國家安全將中國企業列入所謂「共產黨中國軍隊公司」清單的做法，將採必要措施，堅決維護中國企業合法權益。「同時，我們希望美方與中方相向而行，共同致力於為兩國企業和投資者創造公平、穩定、可預期的營商環境，推動雙邊經貿關係早日重回正軌」。
中移動ADR共412家機構持貨
紐交所要求相關股份在2021年1月7日至11日暫停買賣，並啟動除牌程序，公司有權提出覆核。目前中聯通、中移動及中電信各有1.093%、2.67%及4.101%正股用作發行ADR（美國存託證券），市值分別達1.89億、31.2億、1.57億美元，共約268.72億港元，並以美資對冲基金Renaissance Technologies及環球投資基金Dimensional Fund Advisors持貨最多。以中移動ADR而言，兩家基金持股相當於中移動0.25%及0.19%權益，前後共412家機構投資者持貨。中聯通、中移動及中電信的ADR更分別獲兩家、7家及一家當地ETF持股。在中移動持倉最多的美資ETF，只佔其組合1.86%而已。