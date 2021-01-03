達美航空：今年料為復蘇之年

爭取首季回復正現金流

達美航空行政總裁Ed Bastian表示：「今年將會是復蘇的一年，因為新冠病毒疫情引致持續不明朗，所以要快速應對，並準備好作出調整去應對常變的環境。」儘管他們的目標是在春季爭取正現金流，但是他警告，旅遊需求仍然深度受壓，達美將聚焦保障旅客的健康及安全。他預告，一如2020年般艱難的情況，預期在未來12個月的挑戰更艱巨，估計民眾接種疫苗將會是業界的轉捩點。

雖然達美預告形勢好轉，但是在大西洋的另一邊的英國航空，則仍然要向納稅人伸手，尋求英國庫房20億英鎊（約212億港元）借貸，以充實其財務狀况，及為推出接種疫苗計劃後，為旅遊業恢復作出部署。

英航求助政府借貸逾200億

貸款將以銀團融資形式籌集，一旦英航違約，將會由財政部透過旗下英國出口融資就部分損失提供彌償。有關貸款為5年期，英航預期會自1月份起提取應用。

此外，疫情困擾航空業多時，但是一眾航空股股價乘着投資市場炒作復蘇概念下，在過去兩個月普遍上升，升幅最厲害為歐資航空公司。當中尤以法荷航及英航所屬的IAG升幅最多，分別超過82%及65%。

過去兩個月航空股偷步抽升

在香港，國泰航空亦在期內抽高36.31%。若按供股時每股造價4.68元計，賺幅更多達53.2%。有份參與供股的太古A（0019）及國航（0753）及卡塔爾航空，以分別參與供股逾11.26億股、近7.51億股及2.5億股計，帳面已賺28.05億、18.69億及6.23億元。國航股價期內升幅雖然不及國泰，但是亦有22%，並且跑贏另外兩家中資航空股。