比特幣衝破3萬美元 創新高

除夕監管出招 無阻升勢

雖然美國財政部上周四（12月31日）公布，擬再出招針對虛擬貨幣，要求虛擬貨幣錢包持有者需向財政部申報，但亦無阻比特幣升勢。

美國財政部旗下的執法部門金融犯罪執法網絡（FinCEN），近期頻頻出招針對虛擬貨幣交易，繼上周四引用針對外匯的法規，要求持有超過1萬美元虛擬貨幣的持有人須申報，上月中亦傳出FinCEN擬推出法規，要求單日交易超過1萬美元的客戶，須向當局提交報告。

瑞波幣升3.2倍後大跌七成

不過上述消息未有阻止比特幣的升浪，去年聯儲局為應對新冠疫情重啟量化寬鬆，扭轉美元的強勢，美匯指數在去年12月失守90點，帶動比特幣亦在12月中突破2017年底的19,000美元高位，然而不到三周，比特幣已再升穿3萬美元大關。比特幣在過去一個月上升達58.87%，全年更上升了3.43倍。

其他虛擬貨幣亦有好表現，市值第二大的虛擬貨幣以太幣過去一年上升4.93倍，升幅大於比特幣（見表）。不過虛擬貨幣波幅極大，市值第三大的瑞波幣去年首10個月一度累升3.2倍，不過11月後幣價急跌，至年底的升幅僅餘22.9%，若投資者在高位追入，個多月內虧損達七成。

彭博資訊商品策略師Mike McGlone指出，交易比特幣的除了投機者和科技愛好者外，已擴至環球投資基金，在環球央行大增貨幣供應的情况下，比特幣支持者認為它可作為儲存財富價值的工具。Guggenheim Investments首席投資總監Scott Minerd預計，比特幣將升至40萬美元。

BC科技火幣科技兩月升逾六成

比特幣水漲船高，去年8月起不斷增持比特幣的軟件公司MicroStrategy股價亦隨之急升，該行在上月底公布持有70,470個比特幣，現時資產已值21.69億美元，股價自11月累升1.32倍。

港股方面，上月獲證監會發出首個虛擬資產交易平台牌照的BC科技（0863），自10月底上升64%，另一個虛擬交易平台火幣科技（1611），期內亦升達76%。