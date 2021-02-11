全年二手成交3560億 紀錄第三高 成交逾4.1萬宗6年高 分析：疫下低息令買家入市

明報記者 甘潔瑩

金額按年上升12.6%

據中原地產研究部統計，2020年暫錄得的二手私人住宅買賣登記，較2019年全年的35,893宗及3142.4億元，分別上升14.3%及12.6%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇分析，二手樓價量齊升，主要是低息環境持續，帶動買家入市意欲，同時亦反映需求強勁。另政府曾先後多次收緊防疫措施，如推出二人限聚令等，影響發展商推售新盤步伐，部分買家轉投二手市場，帶動買賣宗數及金額較前上升。

12月按月呈量升價跌

至於按月表現方面，據中原地產研究部統計，2020年12月份（截至29日）二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得3375宗，總值296.9億元，預測整月登記約3700宗及320億元，將較11月的3598宗及339億元，分別微升2.8%及微跌5.6%。

SAVANNAH低市價5%沽

踏入新一年，各區屋苑亦錄得本年首宗二手成交。港置分區董事劉浩勤表示，將軍澳SAVANNAH新近錄得低市價成交，有關單位為5座低層連平台單位，實用690方呎，3房連套房間隔，附設89呎平台，原業主早在2019年9月以1550萬元放售，惟去年爆發疫情，已數度調低叫價，至去年5月調低叫價至1180萬元，屬市價水平，可惜仍乏人問津。有買家近日心儀該單位，幾番議價後，終以1123.6萬元成交，較2019年叫價低426.4萬元或28%，成交價亦同類單位市價1180萬元低5%，折合實呎16,284元。原業主2016年11月以939萬元購入，持貨逾4年，帳面獲利184.6萬元或20%。

另鴨脷洲海怡半島錄2021年首宗成交，美聯物業市務經理（銷售）鄭祖發表示，成交單位為8座高層D室，屬實用640方呎3房連套房單位，望內園景，原業主早前以1100萬元放售，議價後在昨日以1010萬元成交，較原叫價低90萬元或8%，折合實呎15,781元。買家為同區用家，長遠看好樓市，認為單位價格合理，購入物業作換樓之用。原業主2016年6月以約820萬元購入物業，持貨逾4年，帳面獲利190萬元，物業升值約23%。