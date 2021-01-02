愉景灣意峰 半山洋房戶戶海景

明報記者 李舒盈

攝影 劉焌陶

意峰提供21幢洋房，當中最大的花園面積為4124方呎。發展商提供兩款不同面積的洋房，其中16幢為實用面積2023方呎連714方呎天台，另外5幢則為實用面積2171方呎連850方呎天台。屋苑主要採用3房套及4房套間隔，為三層高的低密度洋房，地下及一樓為客廳及睡房，往上則為天台。每戶均能於客廳及睡房飽覽市區，以至昂船洲大橋一帶的海景。

21幢洋房 5幢設私人泳池

發展商目標為住客打造悠閒的意大利式生活品味，項目早前開放兩個連家俬的現樓示範單位，兩個示位均設有私人泳池。當中2號屋實用面積2023方呎，外連2895方呎花園，屬3房3套間隔。

客廳主要採用前衛配色，以灰色與橙紅色調再配搭多種線條，突顯強烈的現代感。飯廳擺放八人大餐桌，仍有寬敞空間。廚房為梗廚外更特設備餐間，配備了大量名牌家電爐具，戶主能在家中有齊全的設備宴客親朋。

一樓為睡房區，偌大的主人房放置一張大型梳化外更連接寬敞平台，設計風格上採用暖色調與客廳相配襯，盡顯氣派。

遠眺中區海景 部分享水塘景

至於另一間示範洋房則為15號屋，實用面積2171方呎，外連3678方呎花園，屬4房4套間隔。客廳格局大致與2號屋示範單位相若，惟設計上採中式風格，逾8.2米長的橫向型客廳採用大量富質感的高光特色物料，加入屏風、花藝及畫作等中式元素。沿樓梯直上寢區，通往3間睡房，當中一間客房能遠望愉景灣水塘景色，另外客房以海景為主，而單位天台更可享海景及愉景灣水塘雙重景色。

買家獲贈二手高爾夫球車

由於意峰不設私人會所，戶主可以自付月費使用海澄湖畔會所及愉景灣康樂會兩大會所的設施。項目更鄰近愉景灣高爾夫球會，提供不同難度的場地，方便喜愛高爾夫球的住戶在閒時和朋友切磋一番。值得留意，意峰位處半山，附近不設巴士站，為方便住戶出入，發展商送贈每戶一輛二手高爾夫球車。戶主可以駕駛高爾夫球車前往愉景灣各處，以及愉景廣場一帶購買生活用品。

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