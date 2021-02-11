緻藍天車位262萬沽 創康城新高

香港置業分區董事劉浩勤表示，日出康城緻藍天LG1層雙號車位，新近以262萬元售出，原業主2018年9月以250萬元買入，帳面賺12萬元或約5%，預料是次成交價創日出康城屋苑車位新高價紀錄。

資料顯示，日出康城車位之前最高成交價為246萬元、來自MALIBU，即是次新交價比舊紀錄，推高16萬元或6.5%。

較區內原最高紀錄賣貴6.5%

劉浩勤續指，將軍澳南半新盤SAVANNAH，亦新錄一宗兩房戶減價成交；上述SAVANNAH第1座低層E室，實用482方呎、望內園景，原業主去年10月放盤叫價950萬元，減價80萬元或8%後，以870萬元沽出、實呎1.8萬元，屬市價；原業主2016年7月以645萬元一手購入，帳面賺225萬元或35%。

迎海兩房額印鬆綁800萬沽

另馬鞍山迎海，新近錄得一宗額印稅SSD鬆綁貨成交；美聯高級營業經理李天傑指，迎海1座高層G室，實用512方呎2房戶，原業主叫價約820萬元放售，買家對區內環境甚熟悉，無睇樓下決定入市，議價後以800萬元成交、實呎1.56萬元，即減價20萬元或2.4%.

原業主於2017年12月以700萬元購得單位，帳面獲利100萬元或14%。