三天15新盤共推285伙 逾五成招標 限聚令未放寬 藉此減人流聚集

明報記者 林可為

根據各樓盤的銷售安排顯示，今天主要是嘉里建設（0683）樓盤登場，旗下已屆現樓的何文田皓畋、九龍半山龍駒道緹山、屯門掃管笏滿名山，合共推出6伙招標。

嘉里三盤今推6伙招標

明天同樣有3個新盤開展新一輪銷售、涉推售單位185伙，其中億京已屆現樓的大埔白石角海日灣佔183伙，包括首度發價單開售的137伙、折實平均1.44萬元；另46伙招標。

至於下周一，有9個新盤開展銷售涉94伙；其中百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪‧山峯、元朗洪水橋富豪‧悅庭，分別推出64伙（含6幢洋房）、及2幢洋房招標。

另會德豐地產旗下屯門掃管笏NAPA、啟德OASIS KAI TAK、將軍澳MONTEREY、何文田ONE HOMANTIN，4盤合共推出17伙招標。可留意的是，恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND，下周一推售2伙則以先到先得形式發售。

雲端售兩特色戶 吸金近1億

至於昨天元旦，新地（0016）旗下沙田九肚麗坪路雲端，連售兩伙特色戶，吸金逾9663萬元；售出單位包括APEX第1座2、3樓複式B室，實用1855方呎連平台，成交價4100萬元、實呎2.21萬元；APEX第2座6樓A室，實用1599方呎連天台，成交價5563.38萬元，實呎3.48萬元；成交紀錄冊顯示，買家成交期均為720日，可享提前入住。

新地同系南昌站匯璽III，亦以1210萬元售出8座22樓C室，實用416方呎、實呎2.9萬元。

SEA TO SKY元旦錄3宗成交

長實（1113）地產投資董事郭子威表示，集團旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，元旦錄得至少3宗成交，售出單位包括3座高層A室，實用1056方呎4房海景戶，成交價1893.6萬元、實呎1.79萬元。

他續指，SEA TO SKY於2020年6月推售至今累售逾1000伙、套現107億元，部分優質海景户，今年稍後料價錢有10%上升空間。