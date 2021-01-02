赤子城「宅經濟」下收縮移動廣告業務

另外，公司重點開發海外市場之餘，亦與字節跳動等公司合作，冀提高內地業務收入。

增值服務規模已超廣告

李平表示，受疫情影響，集團收縮移動廣告平台業務，但是隨着「宅經濟」成長，進一步開拓多元化收入。截至9月底止，集團遊戲應用下載量達1.23億次，較2019年增長約38%；前三季度遊戲應用平均每月活躍用戶約1020萬，按年增長約67%。

社交應用下載量達1.52 億次，前三季度平均每月活躍用戶約910萬。

他認為，這反映集團產品能夠在海外市場持續吸引用戶，同時亦已經與字節跳動等公司展開合作，內地收入佔比已初具規模，未來若有合適機會也考慮進一步開拓國內市場。

該集團在社交及遊戲兩大領域，會繼續提升流量變現效率及拓展流量變現形式，藉此擴大增值服務收入。他指出，今財年首三季度預期錄得應用內購帶來的增值服務收入約4.2億至4.5億元人民幣，按年大增超過65倍。當中增值服務收入包括來自會員服務訂閱、直播打賞、通話時長購買、遊戲內道具購買、高級功能購買等，其中虛擬道具購買及直播打賞佔比較大。

虛擬道具直播打賞佔比大

該集團廣告收入2020年前三季較2019年同期增長約20%至40%，預期達到3.1億至3.5億元。赤子城指出，增值服務收入的規模已經超越廣告收入，將來擬持續加大研發力度，提高增值服務收入，產品則逐漸走向精品化。公司在2019年底止市場集資所得，至去年6月底仍餘下1.445億元，連同上市所得款項，現金及現金等價物 合共約3.7億元人民幣，足以應付營運所需。公司與facebook、Google合作超過7年，與字節跳動亦已合作三年，與上下游合作伙伴及平台合作，支持業務長遠發展。