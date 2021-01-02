財政部：2021年持續減稅降費

保持政策連貫 完善個稅制度

財政部表示，2021年作為「十四五」開局的一年，工作會議上要求各部門要積極發揮財政職能，推動新戰略發展，其中包括10項重點工作：推動經濟運行保持在合理區間、堅定實施擴大內需戰略、推動創新發展和產業升級、加強基本民生保障、支持全面推進鄉村振興、大力推動綠色發展、做好重點領域風險防範化解工作、加快建立現代財稅體制、強化財政管理和監督、拓展國際合作新空間。

會議明確指出，2021年要保持政策的連續性，持續推進減稅降費；以及好好運用地方政府專項債券，提高債券資金使用效率。加大稅收、社保、轉移支付等調節力度，促進擴大居民消費。盡力化解地方政府隱性債務風險工作。改進地方稅體系，研究適時完善綜合與分類相結合的個人所得稅制度等。

強化財稅政策支持和引導

此外，會議亦指出，強化財稅政策的支持和引導，要繼續實施擴大內需戰略。改善投資結構，積極拓展投資空間。加大稅收、社保、轉移支付等調節力度，促進擴大居民消費。落實國家重大區域戰略。推進以人為核心的新型城鎮化。

此前的中央經濟工作會議上，提出2021年宏觀政策將「不急轉彎」，意味「穩定預期」將是重要目標。事實上，為應對疫情負面影響，去年中央積極加強財政政策力度，赤字率超過3.6%，赤字規模較2019年增加1萬億元（人民幣，下同），達到3.76萬億元；發行1萬億元抗疫特別國債；地方專項債規模3.75萬億元，較上年增加1.6萬億元。

中社院料4%以內赤字率可接受

中國社科院財經戰略研究院副院長楊志勇表示，財政工作會議釋出政府維持支出力度信號，他指並不是把赤字率降下來就是好事，還要考慮財政政策如何更有效。他表示，即使政府想「過緊日子」，有些支出也很難降下來，在建的工程項目也需要資金接續，2021年赤字率在4%以內都可以接受，是否有風險則要看財政運行狀况。