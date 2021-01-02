艾雲豪：足球場上的「新股效應」

出書以運動為例 將經濟學「帶入屋」

近年體壇上，出現不少球會以天價買入新人的現象，何敏引用行為經濟學之父李察．泰萊（Richald Thaler）的研究，解釋看似不符市場邏輯的投資行為。美式足球設有選秀機制，排名較低的球隊，明年可擁有挑選新晉球員較前的次序，球會間可以自行交易選秀權。泰萊發現，大部分美式足球會經常願意以溢價爭奪當屆的選秀權，不過以市場上自由球員表現作指標，計算徵招新兵的成本，發現選秀排名愈前的球員，其表現對身價相比愈不划算（見圖）。

新股宜待「性價比」提高後入場 降風險

與投資市場情况相同，有不少明星新股在上市後不久受投資者追捧。較極端例子如初創公司Quibi未曾正式營運，便成功從知名投資者籌集近20億美元，最後在2020年倒閉收場，也幸好公司未正式上市。何敏認為，雖然從傳統經濟學看，高價追入球員或明星股，都是不符邊際效益的交易，不過按行為經濟學解釋，班主或基金經理從過去的成功經歷，在自己熟悉領域有些偏好，他們更願意下重注賭一把。

何敏認為，面對熱門新股刺激市場氣氛，吸引投資者在剛上市時追貨，投資者應等待市場冷靜，「性價比」提高後買入，可降低風險。他又指，現時社交媒體流行，在演算法驅動下，散戶更容易追蹤球星或明星股，散戶應該明白追逐熱門股的背後，或有演算法或「有心人」在推動，至於球員或股份是不是真正的「明星」，散戶應該自行判斷。

除了球會營運決策，球員的競賽表現亦可以用經濟理論解釋。行為經濟學家丹尼爾．卡尼曼（Daniel Kahneman）透過研究職業高爾夫球手的推桿紀錄，發現職業選手的發揮出奇地會受每個洞的「標準桿」，即球員把球打進洞預計要打的桿數所影響，球手處於低於標準桿的優勢時，會傾向保守和規避風險，往往容易「大意失荊州」，相反球手已有超出標準桿的不佳成績，出於不怕輸心態會更願意冒險孤注一擲。

易受買入價影響 應看重公司未來表現

何敏指出，即使是專業投資者，買賣時也會受買入價影響。正如球手應着重比賽的總桿數結果，投資者自己的買入價已是歷史成本，對未來股價沒有影響，所以要看的應該是公司的未來表現。