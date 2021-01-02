美匯指數2020年跌6% 分析員：今年或跌穿88

曾見3年新高 環球放水後持續走弱

美匯指數在2020年3月20日隨着環球金融市場出現恐慌而升至102.99的3年新高，但之後聯儲局推出一連串救市措施，令資產負債表3個月內由4萬億美元急增至7萬億美元，美匯指數跟隨下跌。美元下挫，令金價、油價、基本金屬價及比特幣價格皆在2020年的餘下日子上升。人民幣至年底亦升至6.52水平。Jefferies全球匯市主管Brad Bechtel在評論中指若美匯指數跌穿88，歐元將需要升穿1.25，他預料踏入2021年美匯在樂觀情緒及美聯儲寬鬆政策下持續將下跌，但未必會跌得很多，因為歐央行亦十分關注歐元持續偏強帶來的通縮壓力。歐元兌美元周四收報1.2215。

黃金2020年的表現被比特幣蓋過，但金價全年仍升25%，創10年最大升幅，周四收市升0.2%報每盎司1898.36美元。大行對金價後市分歧，摩根士丹利認為黃金及其他貴金屬價格升勢會受到限制，因為長期市場息率正在上升。但匯控分析員則認為在不明朗因素仍多時黃金仍是避險選擇。

金價全年升25% 10年最大升幅

金價2020年8月初創每盎司2075美元的新高之後，跌至1800至1900美元之間徘徊。美國10年期國債孳息亦在8月初見0.5厘之後，便一直上升，最高曾升至0.968厘。至周四微跌1點子（1厘等於100點子），報0.915厘。在2020年第四季，美國國債的孳息曲線（即長息與短息的差距），因為疫苗的好消息陡斜了很多（圖），對金價構成壓力之餘，亦令一眾靠賺息差的銀行股股價反彈。