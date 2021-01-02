道指收爐日再創新高 標指全年升16%

在新冠肺炎疫情全球爆發下，美股2020年大幅波動，標指在3月歷史性四度觸發熔斷機制（因下跌超過7%），低位比年初累跌逾三成，不過各國央行降息救市，11月多家藥廠宣布其新冠疫苗有望推出，經濟重啟憧憬帶動股市，美股進一步向上。總結全年，標指上升16.3%，道指上升7.3%。

雖然經濟受疫情打擊，不過居家工作帶動對科技公司需求，納指去年升達43.6%。雲端工作、網商等公司股價大爆發，網商平台Etsy上升3.02倍，視像會議股Zoom上升3.9倍，居家健身股Peloton更升逾4倍。市場熱捧電動車股，加上Tesla獲納入標指，去年股價急升7.43倍，周四曾創718美元新高，為去年表現最佳的標指成分股。

不過，2020年經濟周期股大幅下跌，石油因疫情衝擊需求大跌，標普能源行業指數在3月最低位時比年初下跌六成。不過自11月疫苗消息出現，能源股開始復蘇，全年跌幅收窄至37.32%。

嘉信理財：市場輪換趨勢持續

嘉信理財認為，疫苗加強投資者對2021年更強勁增長的希望，對股市前景更為看好，開始行業輪換。新興市場股市開始跑贏美股，預計2021年市場輪換的趨勢會繼續。不過該行提醒短期股市仍會有波動，下周二（5日）美國將有參議院補選，將對未來國會在稅收法案的投票起決定性作用。