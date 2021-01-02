紐交所勒令中移中電信聯通除牌 涉納國防部清單 分析：中概股料加快第二上市

【明報專訊】紐約證券交易所公布，將取消三大中資電訊商中電信（0728）、中聯通（0762）及中移動（0941）在當地的上市地位，以符合美國政府禁止美國資金投資涉及軍方背景中國企業的行政命令。相關股份將在1月7日至11日暫停買賣，並啟動除牌程序，公司有權提出覆核。分析預計，除牌事件間接效果會令中概股短期內受壓，亦會加快股份來港第二上市的步伐。
明報記者 蕭嘉聰
中聯通、中移動和中電信以美國預託證券（ADR）方式在紐交所上市，其中中移動的成交額較大，過去3個月日均成交折合約4.39億港元，另外兩家的日均成交折合約2000萬港元。昨為元旦日美股休市，消息公布前，中聯通收市折合報4.40港元，較港股跌1.04%；中移動折合報44.25元，較港股升0.12%；中電信報2.14元，較港股跌0.65%。
美國總統特朗普於2020年11月簽署行政命令，禁止美國資金投資31家被指與中國軍方有關的中國企業，除了三家電訊商母公司，亦包括中海外（0688）及中國建築（3311）母企中建集團等，本月11日起美國資金不能買入相關公司股份，並在11月11日前需沽清所有投資；同時本周初財政部進一步發出指引，行政命令適用至名單企業旗下子公司，意味大量受制裁名單企業旗下上市公司（見附表），包括今次遭紐交所除牌的「電訊三寶」均在裁制之列。
彭博：打擊象徵式 成交遠少於港股
據彭博社報道，三家電訊商所有收入均來自中國，除了在美國上市，當地並沒有任何有意義業務，在紐交所的成交亦遠低於港股，今次退市更多是象徵式打擊，加強中美政治矛盾。因應行政命令以及美國商務部的貿易黑名單，指數公司包括MSCI、富時羅素及標普道瓊斯已公布，部分中國公司會被剔出旗下指數。而美國財政部進一步發指引後，富時羅素發表聲明指，將評估是否需額外剔除更多股份，並於本月4日公布結果。
利達基金經理兼首席投資策略師黃耀宗認為，三大電訊商的股價及基本面不算吸引，相信較少投資者受影響。至於中概股，他預計短期內股價將稍為受壓，屆時或有投資者趁機「撈底」，買入已在港第二上市的股份，帶動成交量。他相信，消息將催化更多中概股一旦符合要求，就會來港作第二上市。
耀才：回歸步伐料加快 利好港交所
耀才證券金融集團研究部總監植耀輝亦指出，三大電訊商2020年的股價表現疲弱，自11月美國簽署相關行政命令後更不斷受壓，相信事件猶如「踩多一腳」，進一步利淡股價表現，但影響不算很大。他又指出，中概股來港第二上市已是近年趨勢，除了今次除牌事件，美國上月通過《外國公司問責法》，種種因素亦令中概股加快步伐，料可帶動港交所（0388）表現。