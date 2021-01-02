紐交所勒令中移中電信聯通除牌 涉納國防部清單 分析：中概股料加快第二上市

明報記者 蕭嘉聰

中聯通、中移動和中電信以美國預託證券（ADR）方式在紐交所上市，其中中移動的成交額較大，過去3個月日均成交折合約4.39億港元，另外兩家的日均成交折合約2000萬港元。昨為元旦日美股休市，消息公布前，中聯通收市折合報4.40港元，較港股跌1.04%；中移動折合報44.25元，較港股升0.12%；中電信報2.14元，較港股跌0.65%。

美國總統特朗普於2020年11月簽署行政命令，禁止美國資金投資31家被指與中國軍方有關的中國企業，除了三家電訊商母公司，亦包括中海外（0688）及中國建築（3311）母企中建集團等，本月11日起美國資金不能買入相關公司股份，並在11月11日前需沽清所有投資；同時本周初財政部進一步發出指引，行政命令適用至名單企業旗下子公司，意味大量受制裁名單企業旗下上市公司（見附表），包括今次遭紐交所除牌的「電訊三寶」均在裁制之列。

彭博：打擊象徵式 成交遠少於港股

據彭博社報道，三家電訊商所有收入均來自中國，除了在美國上市，當地並沒有任何有意義業務，在紐交所的成交亦遠低於港股，今次退市更多是象徵式打擊，加強中美政治矛盾。因應行政命令以及美國商務部的貿易黑名單，指數公司包括MSCI、富時羅素及標普道瓊斯已公布，部分中國公司會被剔出旗下指數。而美國財政部進一步發指引後，富時羅素發表聲明指，將評估是否需額外剔除更多股份，並於本月4日公布結果。

利達基金經理兼首席投資策略師黃耀宗認為，三大電訊商的股價及基本面不算吸引，相信較少投資者受影響。至於中概股，他預計短期內股價將稍為受壓，屆時或有投資者趁機「撈底」，買入已在港第二上市的股份，帶動成交量。他相信，消息將催化更多中概股一旦符合要求，就會來港作第二上市。

耀才：回歸步伐料加快 利好港交所

耀才證券金融集團研究部總監植耀輝亦指出，三大電訊商2020年的股價表現疲弱，自11月美國簽署相關行政命令後更不斷受壓，相信事件猶如「踩多一腳」，進一步利淡股價表現，但影響不算很大。他又指出，中概股來港第二上市已是近年趨勢，除了今次除牌事件，美國上月通過《外國公司問責法》，種種因素亦令中概股加快步伐，料可帶動港交所（0388）表現。