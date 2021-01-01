瓏門複式3235萬沽 5年實蝕46萬

傲瀧特色戶2650萬沽 3年實蝕87萬

此外，美聯物業營業經理任征表示，西貢清水灣傲瀧17座頂層3房特色戶，實用1301方呎連1123方呎天台，以2,650萬元售出，實呎20,369元；原業主2017年7月2600萬元一手購入，帳面獲利50萬元，但若連使費計料實蝕約87萬元或逾3%。

朗逸峯3房額印鬆綁 3年蝕一成半

世紀21發展商項目部（二部）營業董事林國輝表示，荃灣朗逸峯11座中層D室，實用939方呎，3房間隔，以1000萬元成交，實呎10,650元。原業主2017年以1100萬元購入，剛過額印期，現帳面蝕讓100萬元，若連使費計料實蝕約162萬元或15%。

另外，長實（1113）執行董事趙國雄早前以逾1億元沽出的中半山The Albany，買家身分曝光。

高雲峰逾億承接趙國雄Albany單位

土地註冊處顯示，趙國雄持有的The Albany中層C室，實用1948方呎，上月初連一個車位以1.035億元售出，實呎53,131元，登記買家為Gao Yun Feng，與深圳大族激光董事長高雲峰英文名相同，而大族地產高雲峰實際上已透過公司名義持有同層另一個單位。資料顯示，高雲峰今次入市，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。

翻查資料，趙國雄2017年初以9430萬元購入上述單位連一個車位，帳面獲利920萬元或近一成。當年趙國雄再以250萬元購入屋苑另一車位，合共作價9680萬元，早前有市場人士透露，該單位連兩個車位合共以約1.07億元售出，惟有關資料暫未在土地註冊處顯示。