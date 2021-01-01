疫情拖累推盤 一手1.47萬宗7年新低

新地連續3年成賣樓王

五大龍頭發展商，去年繼續主導新盤市場，新地、新世界（0017）、恒地（0012）、長實（1113）、會德豐，去年合共售約9600伙，佔同期整體大市成交量65%。至於新地，繼2018年、2019年奪得銷量冠軍後，去年蟬聯賣樓王寶座，估計全年售約2900伙，涉主要樓盤包括天水圍Wetland Seasons Park系列、南昌站匯璽和屯門御海灣等。

以單一樓盤計，以新世界、港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊系列表現最勁，去年10月首輪開售前勁收2.27萬票，成1997年後新盤票王。柏傲莊兩期項目於一個多月內速沽逾2100伙、吸金近240億元，帶動新世界全年售約2300伙，成賣樓亞軍；另柏傲莊個別實用345方呎單位，成交呎價逾3萬元，創新界一房呎價新高。

柏傲莊兩期個多月吸金240億

恒地方面，估計全年沽約1800伙，排名賣樓榜第三；其中恒基物業營業(一)部銷售的屯門青山灣帝御系列累售約千伙，為去年熱盤之一；另恒基物業營業（二）部連推西半山THE RICHMOND、大角嘴利奧坊‧曦岸、西環藝里坊‧2號，及鄰近佐敦港鐵站的本木，銷情亦理想。去年另一矚目大盤，還包括長實將軍澳日出康城SEA TO SKY，半年累售突破千伙，佔項目總數1422伙約70%，套現107億元，帶動長實全年售約1550伙。

豪宅方面，被形容為「亞洲樓王」、會德豐銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，去年售出3期10樓實用4596方呎D室，成交價5.33億元，實呎11.6萬元，為去年一手單位成交呎價之冠。發展商已密鑼緊鼓部署新年推盤大計；會德豐地產常務董事黃光耀指，啟德MONACO第1期399伙已獲批預售，戶型涵蓋開放式至3房，單位實用約280至760方呎，樓書及示範單位準備近完成，望能成新一年首個推售全新大盤。