十大屋苑全年3255宗成交 創6年新高

嘉湖全年逼500宗 交投暢旺

去年最多成交屋苑依然為上車樂園之一的天水圍嘉湖山莊，全年錄497宗成交，按年升13%，以增幅計，東涌映灣園成交量增幅最大，按年升91.5%，全年錄337宗成交。呎價方面，各大屋苑走勢各異，5個屋苑包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、嘉湖山莊及東涌映灣園呎價較2019年上升，升幅介乎0.2%至7.8%，其餘5個屋苑呎價較2019年跌1.1%至6.9%。不過，受第四波疫情影響，十大屋苑12月共錄得271宗成交，雖較11月回落3.9%，但已是連續10個月每月破200宗水平。

12月十大屋苑共271宗成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2020年受新冠肺炎疫情影響，阻礙發展商推盤步伐，令全年一手成交僅約14700宗，成交量屬7年新低，較2019年大幅減少5000多宗，但各國量寬及低息環境下資金需要尋求出路，部份買家轉向二手市場尋覓筍盤，陳又指，疫苗將於短時間內供港，疫情於2021年有望受控，經濟逐步復蘇，加上美國政府換屆，中美關係預期改善，預料今年第3季或第4季樓價指數可達歷史高位。

全年二手買賣註冊量升逾一成

事實上，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2020年截至12月30日整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位等）買賣註冊量共錄72,993宗，較2019年74,804宗少約2.4%，勢創4年新低；不過，期內二手住宅註冊量錄46,722宗，較2019年全年41,278宗上升約13.2%。