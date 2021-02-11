疫下CCL按年跌1% 連升11年斷纜 中小型單位跑輸大市 新界西跌2.9%最傷

明報記者 林尚民

資料顯示，CCL對上一次錄得跌幅，為2008年金融海嘯，當年最後一周公布的CCL報56.78點，按年大跌15.23%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL全年跌1.07%，跌幅相當輕微，難言CCL升跌方向。他又指，2020年上半年CCL於174點至181點之間波動，而下半年CCL走勢趨向橫行，於175點至178點之間高位爭持，方向未明。另總計全年CCL（中小型單位）全年跌1.12%；CCL（大型單位）跌0.84%；CCL Mass跌0.38%。四大分區方面，九龍升1.89%、新界東升0.25%、港島跌1.39%及新界西跌2.90%。

金融海嘯後CCL累升2.1倍

若以最新一周表現，CCL Mass報179.30點，按周升0.17%；CCL（中小型單位）報176.69點，按周升0.11%。本周CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）三大整體指數齊升，是近四周以來第二次出現，兼結束齊跌兩周局面。

大單位按周升0.65%

反映豪宅樓價的CCL（大型單位）報173.80點，按周升0.65%，連升4周共1.39%。早前CCL（大型單位）7周於171點窄幅爭持，最高171.98點，最低170.50點，方向未明，但山頂文輝道地王招標前，開始擺脫過往的僵局，本周指數創近12周、即約3個月新高，升幅為近10周、即約2個半月最大。黃續指，政府宣布疫苗接種計劃，利好七大樓價指數齊升，他相信，疫苗接種消息會短暫利好樓價走勢，但疫情仍然持續，相信未來樓價繼續高位爭持，走勢仍有待觀察。

元旦周末長假二手睇樓量升4%

此外，美聯分行統計，2021年首個周末（1月2日至3日）15個指標屋苑預約睇樓量錄得約430組，較上周末輕微上升約3.9%，而連同元旦的3天長周末，合共錄得約590組水平，亦較上周末聖誕節長周末輕微上升約4%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，限聚令延長及抗疫措施下，發展商上月推盤步伐放緩，令市場焦點重投二手市場，促使近月周末二手睇樓量持續上升。