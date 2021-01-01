亞馬遜收購Wondery 搶攻播客市場

與兩大巨頭Spotify蘋果一較高下

亞馬遜未有公開是次收購金額，市場則估計交易起過3億美元。據《華爾街日報》上月初報道，亞馬遜、蘋果和Sony Music都分別和Wondery洽談收購，最終由亞馬遜勝出。亞馬遜去年9月開始啟動播客支援服務，Wondery將成為 Amazon Music的一部分，為Wondery提供技術支援。

Wondery去年11月美觀眾逾900萬人

根據Podcast Insights的統計顯示，全球目前有超過150萬個播客節目，有超過3400萬集數。另一研究機構Statista調查顯示，全球最受歡迎的四大播客平台第一位為Spotify，市佔率達25%；其二是Apple Podcasts，市佔率20%；第三則是Google Podcasts和Pandora，市佔率分別為16% 和15%。而Wondery則是在2016年加入播客戰局，三年內便名列前五大播客出版商，去年11月的美國觀眾超過900萬人。