「連登契媽」方舟創新ETF 罕見現投資者撤資

淨流出1.37億美元 成立以來最多

方舟創新ETF去年12月4日成為全球最大主動型 ETF，總資產規模近176億美元，今次淨流出1.37億美元不僅是11月初以來首次單日淨流出，亦是按周計自2月以來首次淨流出。

該基金去年吸引到近94億美元資金投入，並投資於Tesla等股票，使該ETF的表現持續跑贏。

有分析指，今次大規模流出或是出於年結因素，有部分投資者獲利離場。方舟創新ETF周二跌4.2%，而Cathie Wood另一基金ARK Genomic Revolution ETF周二曾跌7.4%，但亦未見有大額淨流出。

Cathie Wood以投資科技股著名，本身更是特斯拉（Tesla）長期支持者，早在數年前已開始買入Tesla，並稱其股價被低估，更曾經2018年勸說馬斯克（Elon Musk）放棄私有化的決定，隨著近期股價急升，特斯拉亦成為她投資的代表作。

根據資料，Cathie Wood旗下多隻基金開始買入了騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）ADR，以當日ADR收市價69.86美元計算，增持規模相當於2469.9萬美元（約1.9億元）；至於掃入阿里則涉資約442萬美元（3447.9萬元）。