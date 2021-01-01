盈大「平手價」供股 李澤楷或變相增持

每股供股價0.82元 集資最多6.51億

盈大表示，今次供股以非包銷基準進行，意味不論股東接納程度如何，例如股東認購不足，依然會繼續進行；由於李澤楷及旗下盈拓同時承諾將按比例供股，意味倘若其他股東不參與供股，李澤楷與電盈（0008）持股將由目前約55.25%，增至63.04%，其中李澤楷個人持股更會由15.22%，增至29.99%，涉及供股代價約1.76億元。根據公告，盈大今次供股所得款項淨額約6.443億元，集團擬用於償還債務及一般公司用途，包括旗下日本北海道及泰國南部攀牙省度假區發展項目以及香港的住宅發展項目有關用途。

事實上，電盈剛於去年8月才宣布，兌換所持盈大可換股票據並將部分股份以實物形式派發予全體股東，令電盈持股量由70.88%下降至40.03%，而李澤楷則直接持有15.22%盈大股份，意味完成今次供股後，李澤楷在半年內可以不足兩億元代價，換取盈大約三成股權。