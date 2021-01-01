人行銀保監下發通知 限銀行房地產貸款比例

國有銀行貸款比例上限40%

根據最新的機制，大型國有銀行（包括工行、中行、建行、農行、交行、郵儲行及國開行），房地產貸款餘額佔人民幣各項貸款餘額的比例上限為40%，個人住房貸款比重上限為32.5%；而中資中型銀行（包括招行、中信銀行、民行、光大、平安等）則分別為27.5%及20%；中資小型銀行和非縣域農合機構則分別為22.5%及17.5% 。（見表）

通知指出，至去年底，若金融機構的放貸超出機制要求2個百分點以內的，業務調整過渡期為自通知實施之日起2年；超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為自通知實施之日起4年。房地產貸款比例、個人住房貸款佔比例的業務調整過渡期分別設置。根據華泰金融以截至去年6月底止計算，建行的個人房貸佔款達34.4%，高過機制限定的32.5%；招行的房地產貸款佔款達33.2%，亦高過27.5%的限制。監管機構認為建立房地產貸款集中度管理制度，有利房地產市場平穩健康可持續發展。