中國上月PMI回落遜預期 分析：復蘇現見頂迹象

國統局：製造業總體保持穩步恢復

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，經濟恢復向好勢頭繼續鞏固，12月數字雖回落，但均繼續位於年內較高水平，亦是連續10個月保持在榮枯線以上。第四季製造業復蘇步伐有所加快，製造業總體保持穩步恢復的良好趨勢。

諮詢公司TS Lombard首席中國經濟學家莊伯認為，由出口及工業表現來看，中國強勁復蘇高峰已過，PMI或已見頂。去年12月新出口訂單指數從51.5微降至51.3，反映聖誕假期的季節性增長後，需求正回復正常。另外，就業情況仍較疲弱，工資成長水平較低，零售和消費行業正面臨挑戰。

廣發證券首席經濟學家郭磊指出，12月回落主要集中在小企業，或是因為小企業以外需為主，海外聖誕訂單集中在10月；本月受融資環境影響；以及原材料上漲、冷冬和年末環保限產等因素影響更大。他認為，疫後經濟的第二輪升勢已至尾段，但並非結束，隨著疫苗臨近，第三輪升勢將來自疫苗的影響，服務業復蘇、全球貿易、製造業投資所帶動。