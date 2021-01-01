金管局：新股退潮 去年11月港元存款跌

按月跌12.6% 新批按揭額按月增7.4%

巨型新股螞蟻集團去年10月底招股，凍結資金高達1.3萬億，惟其後上市計劃遭煞停，有關資金於該月退還投資者。金管局指出，大型新股認購活動令銀行存款在10月底按月增加6.4%，當中港元存款增加9.8%，銀行貸款亦在10月底按月增加4.7%，隨著新股認購活動完結及客戶償還認購貸款，11月份貸款與墊款總額下跌8.7%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款分別較上月下跌11.7%及0.8%，港元貸存比率由10月底的84%跌至11月底的82.7%。倘若撇除新股因素，11月認可機構存款總額及港元存款分別下跌1.2%及2.2%，貸款與墊款總額下跌1.0%。

按揭方面，11月住宅按揭新申請貸款個案較10月份按月增加4.3%，至11,375宗。新批出按揭貸款額按月增7.4%至372億元，當中涉及一手市場交易所批出的貸款增11.7%至61億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加7.5%，至265億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款則增加2%，至47億元。11月份新取用按揭貸款額較10月份增加14.7%，至255億元。