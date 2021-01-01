恒大近45億掃系內汽車物管股 恒汽公眾持股僅餘25% 逼維持上市底線

明報記者 陳偉燊

翻查過去一個月股權披露資料，恒大放慢自身的回購股份步伐，轉為持續掃入旗下兩家子公司股份。在去年整個12月份，恒大只曾在月初出資7626.02萬元回購。反而集團轉為出資增持旗下恒大汽車及恒大物業股份。當中在掃入恒大汽車更最為積極。

連續17交易日 掃逾1.28億股恒大汽車

恒大自去年12月2日起，連續17個交易日，在市場內掃入共超過1.28億股恒大汽車，增持共1.45%股權，出資高達35.51億元，平均每股買入價27.66元。其間，恒大汽車股價亦見水漲船高，由月初最低23.5元開始飈升，至月底已經升破30元水平，即單月升逾26%，亦是今年6月以來最大單月升幅。

按恒大汽車昨日收市價30.2元，相比過去17日平均增持價27.66元，每股帳面賺2.54元，以期間增持約1.28億股計，即帳面獲利3.27億元。同時，由於恒大集團的持股量已提高到74.95%，公眾持股量買少見少，並且貼近25%下限水平。

連續四交易日 掃逾1.03億股恒大物業

至於在上月初才上市的恒大物業，恒大則於周一首度出手，並連續四個交易日增持，前後在市場內出資逾9.2億元，吸納共逾1.03億股，持股量增至60.84%。每股平均買入價每股8.89元。相比恒大物業昨日收市8.94元，每股微賺0.05元，整批增持股份合計則微賺517.72萬元。恒大截至去年6月底止，尚有現金及等價物約2046.4億元人民幣，總負債1.98萬億元人民幣，單計借款為8355億元人民幣。到去年10月份其曾經配股集資42.56億元，用作債務再融資及一般營運資金。