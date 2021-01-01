恒指微升收爐 藥明全年飈兩倍冠藍籌

在2020年五大升幅藍籌中，包括藥明、小米、美團（3690）及安踏（2020）均為新晉，後三者分別升2.08倍、1.89倍及76.2%。昨日藥明收市破頂之外，申洲國際（2313）亦創新高，全日升1.95%見152元。港交所（0388）及友邦（1299）昨日亦曾創歷史高位，分別一度高見432元及97.8元。中芯（0981）更連升兩日，收漲8.3%高見22.1元，成交額高達40.41億元，僅次於騰訊（0700）的74.57億元。一眾成分股中，吉汽大升逾8%居冠。期指半日低水12點，收報27,219點。

永裕證券董事總經理謝明光認為，環觀其他車股如長城汽車（2333）及比亞迪（1211）此前已見大升，藥業股亦累計一定升幅，加上市場資金持續由京東（9618）及阿里巴巴（9988）等大型科網股流出後，需要尋求具潛力的股份停泊，在各種因素造就下推高吉利股價。隨着市場高見逾27,000點，他相信在新年假期後指數會稍為托高後再作部署。

缺乏新消息 歐美股市軟

外圍歐美市場方面缺乏新消息入市，於大前夕晚大致輕微向下。在香港時間昨晚10時30分，英國富時100及法國CAC指數分別下跌1.45%及0.46%。美國市場方面，杜指及納指只微跌0.15%及0.02%，標普500則微升0.13%。杜指成分股中，早段升幅最大為華特迪士尼，升2.18%；英特爾則跌1.3%最傷。