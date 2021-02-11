10新股跨年招股 醫渡科技超購逾250倍最搶手

稻草熊明星效應 錄81.1億元孖展

醫渡科技及稻草熊投資者可謂「星光熠熠」，前者除了原已持股的騰訊，今次上市亦引入專門投資醫療股的OrbiMed Funds、加拿大退休金計劃投資委員會等8名基投。根據7間券商數據，首日招股已錄逾1040億元孖展額，當中以耀才借出189億元最多，較公開發售超購250倍。稻草熊股東陣容則有內地女星劉詩詩、趙麗穎，名氣加持下，首日亦錄得81.1億元孖展額，超購78.5倍。醫渡科技及稻草熊分別在1月7日及8日中午12時截止招股，15日掛牌上市。

信誠證券聯席董事張智威表示，醫渡科技業務及股東陣容明顯更有賣點，是今期首選，認購反應熱烈。另外，參考去年上市的華夏視聽（1981）表現，相信稻草熊亦會頗受歡迎。

網上車市（1490）及麥迪衛康（2159）亦於昨日開始招股，分別錄得16.48億及3.4億元孖展額，超購62.13及16.065倍。新加坡物流服務供應商Legion Consortium（2129）則踏入第二日招股，共錄29.3億元孖展額，超購179.31倍，

兩物管股反應淡 建發物業掛牌每手賺50

同期有兩隻物管股招股，惟表現平平，宋都服務（9608）錄得5678萬元孖展額，較公開發售超購1.45倍，榮萬家（2146）由A股上市內房榮盛發展分拆上市，僅錄得4290萬元孖展額，仍未足額。

2020年最後一隻新股建發物業（2156）以介紹方式上市，由建發國際（1908）分拆物管業務，以「一派一」方式分派，昨最高升至3.36元，收市報3.1元，較開市價3.05元高1.6%，一手1000股賺50元。

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