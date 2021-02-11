瑞士寶盛：恒指今年看28500 科技股吃重

鄧啟志指出，恒指去年一直跑輸，是因為結構式機會全在新經濟板塊，但舊經濟股佔指數比重卻較大。因此大行在預測恒指目標價時，難以把盈利預測調升太多。但他指出，隨着恒指公司逐步加入更多科技股，他相信在日後再做恒指預測時，可以計入更多科技股的考量。

讚科指助海外投資者選個股

恒指公司在去年7月底推出恒生科技指數，鄧啟志透露，許多亞洲以外的投資者感興趣，因為他們以往一直想增加中國科技股的投資，卻不熟悉個股。由於地域文化所限，難全面做由下而上的個股分析，因此「買來買去都是兩三家最大的科技公司」。現在有了科指及相關產品，亞洲以外的投資者將不再「低配」中國科技股。他認為，恒生公司的改革，配合愈來愈多科技股或獨角獸來港上市，香港有機會形成「東方納斯達克」，科指衍生品亦會帶來槓桿效應，推高整體港股交投量。

對於近日的監管風波，鄧啟志認為是科技股回吐的機會，尤其在疫苗效應下，近日不只是中資股，全球都由成長股重新轉倉至價值股，預計科技股的調整還會持續至今年首季。

不過他指出，去年困擾中國科技股的因素，2021年不會因美國換總統而消除。鄧啟志認為，投資界喜歡拜登，在於他的可預測度較高，但他相信拜登對華政策方向不會有太大改變，「民主及共和兩黨的分別，是在於聚焦點及手段。共和黨這4年傾向用經濟手段打擊中國，而民主黨可能較注重社會價值方面，但走的仍是圍堵中國的路。」而且，美國國會的角色愈來愈重，而特朗普任期後段，國會不斷通過多項針對中國的議案，包括ADR退市等，拜登可以重新操作的空間有限。

拜登上場 圍堵中國路線難變

因此他認為市場近兩個月的反應過分樂觀，無論人民幣或A股，在美國大選後都已累積了一定升幅，一旦拜登上任後短期內的實際情况，和市場預期有出入，這樂觀情緒便會受到壓制。

整體而言，除科技股可「擇機而撈」，他認為還可投資於較少受中美關係影響、又能受惠中國GDP強勁增長的行業，包括啤酒、消費、旅遊、保險及澳門賭股。

明報記者 廖毅然

[2020/21 回顧與前瞻]