彭博富豪榜 「雙馬」排名跌

農夫山泉去年9月來港上市後股價表現強勢，加上被熱捧的中資科網股「ATMX」股價近期調整，令鍾睒睒登上中國首富。至於電商平台拼多多創辦人黃崢以631億美元身家升至第二位，馬化騰則以560億美元身家排行第三。

近期備受中國監管部門關注的阿里巴巴股價大跌，市值從高位蒸發逾萬億元，令創辦人馬雲的身家僅錄512億美元，排行第四。美的集團創辦人何享健則以360億美元身家，成為中國第五大富豪。

內地電池大亨 身家僅次李嘉誠

至於香港富豪榜，長和系資深顧問李嘉誠以316億美元身家，穩坐香港首富位置，緊隨其後卻湧現多名持香港身分證的內地富豪，其中電池股寧德時代創辦人曾毓群，就以300億美元取代恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基，打進第二位。A股上市的寧德時代一度熱炒，股價由今年3月的低位107.48元人民幣升至351.11元人民幣，帶動曾毓群的身家水漲船高。

新世界（0017）主席「純官」鄭家純以203億美元排行第四。疫情之下醫療股受惠，造就另一取得香港身分證的內地富豪、邁瑞醫療創辦人徐航成為香港第五大富豪，身家暴漲至189億美元。