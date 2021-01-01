螞蟻傳遭調查 大量投資項目疑涉不公競爭 路透：或被勒令出售部分項目 業務影響力勢減

明報記者 蔡穎霖

報道引述消息人士稱，內地監管部門正着手審查螞蟻過往數年的投資項目，欲知道投資背後理由及對集團帶來的協同效應。當局會視乎有關投資是否涉及違規及不公平競爭等情况，除非項目對集團核心業務是不可或缺，否則監管當局有意希望螞蟻撤出部分「無關」投資。

股權投資規模 3年半飈近4倍

前稱「螞蟻金服」的螞蟻集團，近年定位已不再僅限於支付工具，業務內容已擴大至小微貸款、理財工具及保險科技等。根據集團上年申請上市時披露資料，截至上年6月底，集團股權投資規模約358.76億元人民幣，3年半間增加近4倍。據報，螞蟻已開始為旗下幾十間非必要投資，尋找私募股權投資公司等的新投資者，擬轉手項目包括內地共享單車初創企業哈囉出行（Hellobike）。惟有消息人士指，螞蟻尚未從監管機構手上收到任何有關指引，目前仍未清楚如何處置其股權投資。

據報，即使有關當局強制要求螞蟻撤出部分投資，相信集團亦能夠轉手獲利，從而提高螞蟻在貸款業務的資本水平；惟強制剝離的行動，將會降低螞蟻在金融科技領域的影響力。人行、銀保監及中證監等日前曾要求螞蟻成立一間符合銀行資本要求的金融控股公司。在新法規下，螞蟻在該要求下或需增加資本。

阿里系入股44獨角獸 內地佔九成

有統計指，阿里巴巴從2014年至今，曾披露的重大股權投資金額合計3958億元人民幣。根據去年8月公布的《胡潤2020全球獨角獸》榜單，在全球共586間「獨角獸」企業中，阿里系（包括阿里、螞蟻及馬雲旗下雲鋒金融）合共投資44間，當中有九成投資均位於內地。

螞蟻近年亦不斷深化東南亞及印度的戰略佈局，投資行業涉及金融、汽車交通、文娛傳媒不等，惟一直重點圍繞着支付領域進行投資，旨在為支付寶增加交易場景和技術支持。螞蟻於2017年曾宣布，向韓國移動支付平台Kakao Pay投資2億美元（約15.5億港元），支付寶的中國用戶可透過Kakao Pay系統，向韓國包括免稅店、餐廳及藥妝店在內的3.4萬名商戶，利用支付寶結帳。