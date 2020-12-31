讚港是風水寶地 利發展事業創富

據傳媒報道，他在1992年來港發展任職滙豐旗下獲多利直接投資管理公司後，1995年曾報住粉嶺中心。他先後加盟高盛及TOM集團，年薪近千萬，進駐豪宅區，住過淺水灣新村、紅山半島及山頂花園，期內亦曾出售紅山半島單位套現1300萬元。

王兟本周一接受專訪時強調，「香港是中國人發展事業及創富的風水寶地」，即使本港過去一年多先後經歷社會運動及新冠病毒疫情的挑戰，亦無改他此信念。他表示，本港去年6月爆發社會運動初期，他身在海外，在電視上看到年輕人抗爭的畫面感到心酸，指自己亦明白年輕人的抱怨：「點解我（年輕人）無論幾辛苦工作，都買唔起一間屋？」

1990年代建赤鱲角機場

證填海造地推動發展

根據王兟的分析，本港住宅樓價在2003年中至2018年期間急升近5倍，拋離大部分港人、特別是年輕人購買力，是近年社會不穩定的根源，故此，他去年底回港後便積極研究如何解決房屋問題，認為港府提出的明日大嶼大規模填海造地計劃可取。

王兟回憶，自己在1992年來港時，港英政府正斥資近千億元在大嶼山填海造地興建赤鱲角機場，當時也有人擔心此屬大白象工程，但事實證明，該新機場於1998年7月啟用至今，過去逾22年提升本港作為國際航空樞紐的地位，創造數以十萬計的就業機會，由此發展的東涌新市鎮現時亦居住數以萬計家庭。他認為，本港現面對可以發展及建屋土地不足的問題，正正由於在東涌以後便多年沒有大規模填海造地發展新市鎮所致，故此明日大嶼計劃屬對症下藥。

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