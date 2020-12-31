「香港我哋家有限公司」主席王兟：明日大嶼可與新界業主換地增供應

王兟上月中召開記者招待會介紹其創新的明日大嶼融資方案（下文將詳細論及），是次專訪將再論及如何透過明日大嶼倍增住宅土地供應的構思。原來，目前本港四大發展商合共持有約1000公頃新界農地，由約7300個祖堂分別持有、遍佈新界各區的祖堂地料逾2400公頃，而其他發展商或私人持有的農地或棕地料達數千公頃。

香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴於9月10日在本欄提到，明日大嶼填海造地1700公頃固然可以大有用途，而更重要的是，該計劃由於影響力大，可促使新界棕地及農地地主加快把有關土地轉變為住宅用途，「問題的癥結是，如果大家見到未來將有一大塊土地出來，例如明日大嶼，日後新界農地或棕地持有者與政府討價還價時議價能力便不如今日一樣強了……從另一個角度來看，港府要推動明日大嶼的目的，便是要改變市場的預期，令其他土地也快些出來」。

換地以投標進行 有利港府

王兟在是次訪問中提出更具體的建議，指若日後明日大嶼拍板啟動，港府持有即將落成的1700公頃新土地，屆時可以逆向拍賣方式進行投標（即接受標價會愈來愈低，但投標價出得低會讓其他人捷足先登），讓業主入標將所持有的新界農地或棕地，交換為明日大嶼的住宅用地；他分析，由於港府每方呎明日大嶼住宅用地料可以換取更多新界農地或棕地，由此亦可進一步提升土地儲備，作為日後建屋及發展之用。

港人「一人一股」主要靠發債集資

說回王兟提出的明日大嶼融資方案。在本港今年爆發新冠疫情前，港府本來擁有逾1.1萬億元的財政儲備，要投資6000億元於明日大嶼亦游刃有餘，惟一場疫情令港府近月開支大增，截至2021年3月底止年度的財政赤字料逾3000億元，令財政儲備跌穿8000億元，現時如何融資發展明日大嶼便要從長計議、集思廣益。王兟上月中便召開記者會介紹以「創新公私營合作（PPPP）」方式為發展明日大嶼融資1.1萬億元，其中約6000億用於填海造地及相關基建，約5000億元用於興建25萬間年輕人可負擔的住宅單位。

王兟在是次專訪中就如何以PPPP為明日大嶼融資進一步解釋，指可以建立一間「全體香港人合資有限公司」作為其中一個集資途徑，該公司股本為1000億港元，其中75%股權由約750萬香港永久居民以「每人一股」方式持有，可以認股權（Warrant）形式免費派發，餘下25%股權則會由一間私營基金管理公司募集，募集對象包括全球主權基金及養老基金等機構投資者。他認為，隨着「全體香港人合資有限公司」的成立，日後可以此向本港及全球投資者發債，作為發展明日大嶼的方案融資1.1萬億元的主力。

施政報告提創新融資方案 社會應多討論

不過，王兟亦承認，上述PPPP融資方案屬初步建議，具體細節如港人行使有關認股權的價格、認股權及換股後可否轉讓，均需要進一步研究釐定，他樂意見到特首林鄭月娥上月下旬發表的《施政報告》闡述明日大嶼願景時，提到「政府會繼續聆聽各方意見，並積極探討創新的融資方案」，希望本港社會可以繼續就此多作討論。

（系列二之一）

明報記者 葉創成 陸振球

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