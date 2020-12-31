港司機免考試領內地車牌 自駕無難度

◆香港駕照可否在內地使用？

早於2013年已經有條例推出，持有香港駕駛執照的居民不用考試就可以試申領內地駕駛證，在廣東省共有23個公安機關車輛管理所接受申請，離香港最接近的是羅湖車管所及位於南山區的深圳市車管所，要留意必須由申請人親身前往內地辦理，事前申請人可於車管所網站預約辦理內地駕駛證。

須親身北上辦證 需時約3工作天

所需文件方面，申請人須填寫「香港居民免試換領機動車駕駛證申請表」，並連同香港身分證、往來內地通行證或回鄉證或護照的正副本，及有效的香港駕駛執照正副本，另要4張申請人駕駛證專用照片及廣東省縣級以上醫療機構體檢報告。一般而言，由遞交申請至獲發車牌約需3個工作天。

不同類型車輛的申報要求亦有分別，如一般私家車申請人年齡限於18歲至70歲，電單車人年齡限於18歲至60歲。體檢報告方面，主要檢查申請人的身高、視力、辨色力、聽力、運動能力和有關妨礙駕駛疾病。此外，車牌吊銷未滿兩年，或被撤銷未滿3年等均不可申領內地駕駛執照。收費方面，電單車牌為225元（人民幣‧下同），一般私家車為480元。

雖然申請內地車牌過程簡單，但駕駛人士要留意兩地駕駛文化大有不同。最廣為人知的是香港的駕駛座在右邊，內地在左邊；又例如香港交通燈轉紅後不准繼續前行，內地則允許右轉， 而且內地部分交通燈轉燈可能相隔達3分鐘。兩地駕駛習慣分別大，要由經驗累積，因此事前最好由相熟內地朋友指導駕駛。

◆中港考牌費用及考試分別？

在香港考車費用由8000港元起，包括運輸署收費如甲部筆試、申請學習駕駛執照、考試租車費等，價錢平貴視乎學習堂數。路試則分為乙、丙兩部分，乙部為泊位、窄路掉頭、於指定斜坡開車及停車，丙部為行走公共路面考試路線，一般乙部及丙部會於同一考試時段進行。

內地設最低學習時數 學費或超港

至於內地，考車費用雖然受國家監管，不過只限部分收費，總價錢可達萬元，包括基礎費用、學時費及補課費。基礎費用包括體檢費、學習材料費、考試費及車牌辦理費等；當中一線城市費用大約為4000元，其他小城市費用約3000元。學時費方面，國家對每小時收費亦有監管，以廣東省一所駕駛學院為例，普通時段收費為每小時120元，繁忙及節日時段收費為每小時180元。

此外，國家亦有規定最低學習時數，如想考取C1牌照（一般私家車及小型貨車），廣東省規定要學習62小時，以最低每小時120元計算，即學習費為7440元。由此可見，基礎費用及學時費可達萬元，而且理論課時數及筆試數量均高於香港，因此港人於香港考牌再透過車管所辦理內地駕駛證會較為划算。

◆養車要求及成本比較

在香港買車的費用豐儉由人，不過養車成本就非常昂貴，除非有車位，一般屋邨的停車場月費由2500港元起，加上一年牌照費及油費等，平均每月可能要用上4000港元。內地養車成本較低，一般內地買樓會贈送或同時可選購車位，即使要月租車位也不會太昂貴，就以2019年深圳小區停車費標準為例，月租上限為250元。

至於油費方面，內地網站會每日更新不同城市的柴油及汽油價，近日汽油價格為每升5.4至8.36元不等，較香港便宜接近一半，可見內地養車支出每月大約為千餘元。

明報記者 黃清瑤

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