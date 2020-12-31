湯文亮：公務員架構不合時宜

在回歸前，香港公務員被譽為全世界最佳隊伍，點解回歸之後變晒質，是否中國的管理沒有英國那麼好？首先，中國幾時有管過香港？稍為過界已經被人話破壞一國兩制。至於最佳公務員隊伍更加是笑話，因為有好表現，是應該讚負責訓練的人。

各自為政 連團隊都稱不上

我認為現在公務員架構是不及時勢，英國人留給香港的公務員架構是金字塔式，每一層都會有很多人，萬一上一層的管理人員離職，下一層是很容易遞補上去。不過，金字塔式管理架構除了不適合私人公司之外，但原來對於一個處於和平時代政府也不適合。嚴格來說，這是軍隊在戰爭狀態時管理架構，在戰爭期間，軍隊中的軍官很多傷亡，要補充快一定要有儲備，用金字塔式架構，下層的人比上一層人多很多，上層有乜依郁，下一層都可以及時補充，對整支軍隊影響不大；如果只是幾個將軍管理一支軍隊，將軍一去，大樹飄零。

不過，金字塔式管理的費用很大，出現很多冗員，有能者晉升機會亦不高，所以，政府很難吸納到有能力的人做公務員，而公務員亦知道晉升機會不高，做得耐的公務員就會出現得過且過的心態，令人覺得公務員的水準很低。香港現在就出現這個情况，不是一個，而是兩個──有能力的人冇興趣做公務員，做公務員的人心態是得過且過。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]