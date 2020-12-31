周顯：比特幣難完全取代黃金

這句話的大前提，是「如果取代」，方有20倍的升幅，因此編輯擬題，寫為「比特幣取代黃金估計還要升20倍」，這當然絕對不能算錯，但也並非完全準確，相信這是我的表達不夠清楚的關係。

簡單點說，在未來的幾十年，比特幣將會逐步取代黃金的位置，但這取代是非常緩慢的過程，初期會比較快，到了最後，仍然幾乎不可能完全取代黃金，只是其總市值會比黃金更大。

黃金永遠不會完全喪失價值

况且，在這世界上，還有其他的二三線貨幣，照樣會分薄比特幣市場。至於黃金，作為最沒用的金屬，就算不再是貨幣，也永遠不會完全喪失其價值，這正如鑽石不是貨幣，但也可以保存其永恆價值。

說到末日博士魯賓尼認為，比特幣完全沒有用途，因此完全沒有價值。對此，我只能說，識炒嘢未必代表識理論，這些廢話，真的是獻醜了，看來他沒有看過周顯大師寫的《貨幣密碼》，因此才會說出這些外行話。

貨幣的一大條件，就是沒有任何作用，在以前，貝殼沒有作用，有了鐵器之後，銅幣方才流行，白銀也沒有作用，當它有了工業用途之後，從此也不再是貨幣了。至於紙幣，更加沒有任何實用性了。這證明了，世上懂得貨幣的人，真的不多。

[周顯 投資二三事]