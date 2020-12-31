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劉思明：增長股續輪動 炒復蘇要慎選

【明報專訊】承昨天回顧，港股無疑反彈力強，走勢向好，但相比環球股市，明顯弱勢，新一年預計只能跟隨大環境上落，難寄厚望。今年行業或個股表現參差，除了資金跟紅頂白，背後追求盈利增長；高增長股不一定利好股價，因為有其他考量，但缺乏增長前景，股價顯然不振，反彈處處受阻。不過，即使增長股估值不菲，但輪動將為入市帶來機會；炒經濟復蘇，亦並非所有低殘股都可取。

走勢上，恒綜指上月升破過去兩年高位，昨天再度發力創出高位，上望要挑戰2018年上半年高位，走勢向好。今年來，港股跑輸美股日股及亞洲多個主要股市，惹來新一年追落後的憧憬，但不要說，環球資金追落後，今年來單是港股中追落後股份，已處處碰壁，此並非理想策略。

過去幾年，MSCI新興市場指數與美匯呈現高度相關系數（圖1），兩者具逆向關聯，意味當美匯趨跌，新興市場股市趨升；美元持續受壓，有利資金流入新興市場及表現。不過，2018年以來，恒綜指分別相對MSCI新興市場指數及MSCI世界指數，都只是曾經出現短暫急彈，但大多數時間反覆下跌，港股跑輸居多，期望新一年扭轉劣勢，似乎是一廂情願。因此，若然環球股市繼續暢旺，港股料可延續向好趨勢，但難有突出表現；若然環球股市動盪，港股才有機會呈防守性跑贏。

若環球股市動盪 港股才有機會跑贏

港股向好除了得益市場流動性及環球股市做好，更重要是中國內地疫情迅速受到控制，經濟或企業活動恢復，並反映業績上；下半年特別是第四季以來，中資企業發布營運數據及業績理想，帶動股價做好，疫情後利好因素亦已反映。

據《明報》港股數據庫追蹤的30個行業，汽車、環保及新能源今年（截至2020年12月30日）大漲1.3倍（圖2），連升3季；軟件服務今年倍升，更連升4季。

今年有11個行業累升27%以上，當中除了教育、醫藥今年只有兩季上升，其他今年都有3季甚至4季上升。相反今年有12個行業跌逾一成（圖3），除了航空及相關連升兩季顯著做好，以及中資電力回穩連升3季，其他大多是第四季才出現較強反彈，反映行業好壞具備趨勢。

此外，從本報數據庫涵蓋約350隻股份觀察，當中據彭博綜合券商預測，有九成今年錄得盈利，只有約一成出現虧損；面對疫情對經濟及企業所造成重大打擊，企業能夠保持盈利，股市向好具基本因素支持。若按數據庫追蹤的30個行業分類，撇除部分極端數據（超過兩個標準差），更可以發覺行業股價強勢背後有較快盈利增長支持。

汽車環保新能源今年大漲1.3倍

今年股價較佳行業，環保新能源今年（2020年）每股盈利預測（盈測）平均增長超過三成，為一眾行業之冠；教育、工業、醫藥保健、軟件服務、家品及零售今年盈測增長一至兩成，未來兩年預計保持雙位數增長。不過，盈利增長理想並非股價表現的保證，如內房及物管、本地零售服務，今年盈測平均增長超過兩成，明年也可以保持強勁增長，但並未利好股價。市場擔心明年內地房產市場會受到內地貨幣政策正常化及調控影響，香港概念則繼續受疫情持續困擾。

雖然盈利增長動力對股價沒保證，但缺乏亮點，增長疲乏，股價更難有起色。今年股價跌超過兩成的公路鐵路、能源及相關、房託基金、綜合企業等行業，今年盈測倒退兩成以上，即使明年（2021年）及後年（2022年）盈利回升，但3年複合年增長僅低單位數或倒退。博彩及消閒今年盈利大幅倒退或虧損，但預計明年及後年大幅反彈，股價幾乎收復失地，明顯有別。

炒經濟復蘇可留意航運物流金屬礦石

綜合而言，新能源、具新能源車概念的汽車行業、以互聯網軟件為主的軟件服務、科技器材、家品食物的消費股具增長前景，將會是持股核心；炒經濟復蘇則有航運物流、工業、金屬礦石、原材料及航空股率先走出谷底，可以看高一線。教育、醫藥股價表現反覆，內房及物管股價低迷但盈利支持，均可以捕捉機會。

至於如何選股，下周一再談。

[劉思明 數據尋寶]

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