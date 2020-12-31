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岑智勇：中港台擴版圖 康哲前景俏

【明報專訊】周三為期指結算日，期指的評估結算會為26,943點。恒指高開高走，早市在27,000點水平前略有阻力。午後初段牛皮，指數在下午3時後發力上揚，並以近高位收市，全日波幅488點。恒指收報 27,147點，升578點或2.18%，成交金額1533.21億元。國指收報10,662點，升213點或2.05%。

騰訊阿里美團升 全日成交三甲

恒指呈兩連陽走勢，並以大陽燭收市，最高升至27,159點，創2月24日以來高位。恒指收市水平突破保歷加通道頂部，而且通道闊度增加，指數或會醞釀新方向。MACD快慢線正差距擴闊，走勢改善。全日上升股份 1093隻，下跌 713隻，整體市况偏好。

恒指及國指主要由科網板塊帶動，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別升5.5%、6.4%及5.3%，成交金額分別為161.72億元、94.7億及69.38億元，是全日成交的首三名。

中海油（0883）公告，控股股東中國海油集團在截至12月23日共收購2.54億股，佔已發行股份總數的約0.57%，持股量增至65.01%。不過，中海油股價仍跌 2.3%，成交金額 27.56億元，是全日第八大成交股份。

協鑫新能源成功守配股價

保利協鑫（3800）以每股0.235元配售6.38億股協鑫新能源（0451），配售價較後者上日收市折讓20%。集資淨額約1.45億元，主要用作償還現有債務及一般企業用途。在完成配售後，保利協鑫持有協鑫新能源的權益由62.28%降至58.94%。保利協鑫收報1.17元，跌12%，成交金額15.63億元，是全日第十一大成交股份。協鑫新能源收報0.315元，跌10%，成功守在配股價之上。

個股推介方面，康哲藥業（0867）的主要業務為包括藥品的生產、營銷、推廣及銷售。集團與Cosmo Technologies Ltd.就創新專利藥物Methylthioninium Chloride Cosmo及其延伸線訂立授權、合作與經銷合約。產品目前包括已被歐洲藥品管理局（EMA）批准以Lumeblue的商品名在歐洲商業化的藥物，用於在結腸鏡檢查過程中檢測病變。

基於Cosmo的專有創新技術，該口服用於診斷的藥物已在臨牀上證明了其對結直腸癌/癌前病變診斷敏感性的提高。集團將獲得在中國大陸、香港、澳門和台灣開發及商業化產品並在商業化中使用產品商標的獨家授權權利。通過此次合作，集團消化系統產品將在產品於區域上市後得以豐富及擴張。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份昨日收報8.74元，市盈率9.89倍，周息率3.993%。

（筆者為證監持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]

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