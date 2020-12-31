李曉佳：陳啟宗想低價奪地 莫非能人所不能？

陳啟宗跟美政商界關係千絲萬縷

陳啟宗近十年愈來愈以國際人物自居，聽記者所說，近年他跟媒體會面，都已不多談自己公司生意。除了喜歡月旦香港政治人物之外，不時亦會談及國際大事。3年前有一次恒隆帶香港傳媒到上海參觀翻新後的上海恒隆廣場，據講陳啟宗一坐低，不是講上海恒隆廣場有多好，而是講自己剛接獲俄羅斯總統普京邀請，到海參崴出席國際經濟論壇主持，同台演講還有韓國總統文在寅。

莫以為近年為愛國大放厥詞的陳啟宗，就是一名紅色商人那麼簡單，其實陳跟美國政商界關係亦千絲萬縷。他是美國亞洲協會榮休主席兼其香港中心主席，亞洲協會是由美國顯赫的洛克菲勒家族成員創辦，宗旨是要加強美國及亞洲各國的了解。據團結香港基金介紹，身為基金理事的陳啟宗同時是彼得森國際經濟研究所（美國華府）之董事局成員、外交協會（美國紐約）、美中關係全國委員會（美國紐約）及百人會（美國紐約）成員。這樣強勁的美國人脈，相信在香港商界都無人能出其右。所以當9月中旬，恒隆公布投得美領館地皮時，大家都以為陳啟宗獨具慧眼，知道交易可以水到渠成。

資料顯示，美領館壽山村道地皮是在7月底截標。在此之前不久，已發生中美互關總領館的事件。

到8月初，美國公布制裁包括特首林鄭月娥等11名中港官員。到9月11日，就是恒隆公布投得地皮的第二天，中國外交部公布要限制「美駐香港總領館及其人員的活動」。雖然不肯定恒隆今番購地觸礁與中美近月拳來腳往有關，但從昨天外交部發言人汪文斌指事件是「鑑於美方對外國駐美使領館房地產管理規定」的對等回應，就可以知道中方認為這只是「以其人之道還治其人之身」。

中方「以其人之道還治其人之身」

陳啟宗看淡香港地產20年，上一次投得香港政府住宅官地已是2000年的大角嘴浪澄灣。美領館地皮具政治敏感就早為地產業界所知，揭盅前地產界盛傳長實（1113）以約28億元奪地，長實罕有地高調否認，或反映超人李嘉誠也知道事態複雜。恒隆以低於華潤置地（1109）毗鄰地皮成交價近四成去投地，其實相當符合陳啟宗對香港地產的一貫看法。現在恒隆及美國駐港領事館都不肯言休，講明會尋求方法完成交易，那就要看陳啟宗是否真的能人所不能了。

[李曉佳 財經澡堂]