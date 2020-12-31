北美電影票房跌80％ 今年收入40年最差

連鎖院線AMC擬集資9.7億

回顧2020年開始，北美電影市道強勁，1月票房收入超過9億美元，按年增長10%。2月票房收入也超過6.51億美元，按年增長4%。但隨着美國在3月疫情惡化，影業隨即遇冷。大連萬達旗下的美國最大連鎖院線AMC向美國證交會（SEC）提交的文件顯示，除此前登記的2億股股票外，可能會額外發行最多5000萬股A類普通股，集資最多1.2475億美元（約9.7億港元），以應對疫情的挑戰。AMC擬將籌集到的資金，用於還款、再融資、回購股本及應付一般營運。AMC午夜前股價跌6%。

AMC此前曾警告，若沒有額外的流動資金，可能會在2021年初耗盡現金。AMC表示，華納兄弟宣布其2021年出品的全部電影，將在電影院及HBO Max串流媒體平台同步上映，加劇了北美院線所面臨的挑戰。

美國目前只有不到40%的電影院開放，且可供使用的座位設有上限，料明年初的電影市道仍然疲軟。

（綜合報道）

[國際金融]