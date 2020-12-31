告Corellium侵權 蘋果敗訴 市場意外

Corellium開發的軟件，能讓用戶在桌上電腦運行「虛擬iPhone」，從而對用戶的iPhone作業系統進行分析。該虛擬產品不能打電話、發送文字信息、取用iTunes或執行其他iPhone功能，其作用是協助iPhone用戶改善安全性，卻並未另創競爭產品。史密斯認為，考慮到Corellium的產品為公眾帶來利益，即使該公司出售產品，也不會損害其合理使用版權的理由。

Corellium或違《數碼千禧年版權法》

法庭文件顯示，蘋果在2018年曾打算收購Corellium，但雙方未能洽妥價錢，之後蘋果控告其侵權。蘋果有自己的「懸賞方案」，獎勵找出其系統漏洞的「白帽黑客」（white hat hacker）。蘋果認為，Corellium的產品已超出合法範圍。

參考過往歷史，蘋果通常在版權案獲勝，今次裁決讓部分法律界人士感到意外。不過蘋果另指控Corellium在開發這款軟件時，規避蘋果的安全措施，違反《數碼千禧年版權法》（DMCA）。史密斯表示，Corellium有可能違反DMCA，蘋果在這方面的指控並未被駁回。《福布斯》本周將Corellium的產品，評為年度最佳網絡安全產品。

（綜合報道）

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