專人管理基金 疫市勝電腦程式 10年表現最佳 押注科技股回報逾三成

共和黨的參院多數黨領袖麥康奈爾，罕見地挑戰美國總統特朗普，延遲將大部分美國人可獲的現金支票加碼至2000美元的表決，但無礙美股早段續升。市場押注美國國會仍會推出更多刺激措施，美匯指數昨跌至89.65，見逾兩年半低位。

很多長期抱怨市場波動率太低的宏觀基金經理，今年終在市况波動中獲利。疫情爆發後，環球經濟陷入困境，主要央行提供空前的貨幣支持，引發10多年來最波動的市况。對冲基金Caxton Associates就成功利用波動的市况，在今年頭11個月取得36%的回報率。

電腦程式難應付動盪市 投資失利

不過動盪的市况也導致一批量化基金成為大輸家。它們的電腦模型依賴從歷史數據尋找交易規律，但這些數據未覆蓋百年一遇的疫情。以管理600億美元資產的文藝復興科技為例，該基金9月向客戶致函，交代其虧損是由於交易模式的不足，導致3月環球股市崩盤時對冲不足，而4至6月大市反彈時卻對冲過度。

Dynamic Beta創辦人比爾（Andrew Beer）稱，基於過去50年與現况無關的數據來制定投資策略，並沒有邏輯。即使在疫情爆發前，量化基金已開始因為自身規模過於龐大而面臨壓力。當它們的高速電腦發現賺錢的機會，往往未來得及大舉炒賣，獲利的機會已瞬間消失。

疫情百年一遇 電腦模型從未經驗

研究機構PivotalPath指出，市場人士沒留意到的是，很多量化基金近年沒賺到多少錢。自2016年以來，虧損的基金有55％是量化基金。不過有別於歐美很多量化基金，中國表現最好的量化基金回報率，較基準股票指數高出20%至30%。例如管理76億美元資產的High-Flyer Capital Management的旗艦基金，今年頭11月的回報率達60％，是基準指數的3倍。分析指出，中國的量化基金規模較小，且在一個效率較低、由散戶主導的市場運作，相對收益的空間較大。

埃克森美孚富國今年最差美股

就在大市波動之際，彭博的數據顯示，埃克森美孚（Exxon Mobil）和富國銀行（Wells Fargo）是今年表現最差的美股，今年股價分別大跌40%及45%，市值也分別下跌約1200億美元及1000 億美元。兩家公司均來自標普500指數表現最差的板塊。雖然標普500指數今年上漲近15%，不過能源類股瀉37%，金融類股跌6%。

今年也是埃克森美孚歷來表現最差的一年，由於沙特阿拉伯與俄羅斯展開油價戰，加上疫情衝擊原油需求，使油價在4月曾跌至負值。油價至今依然偏軟，需求仍然不確定，促使埃克森美孚剛把天然氣項目減值最多200億美元。

（綜合報道）

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