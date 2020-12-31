經濟

《華爾街日報》：中央擬增持螞蟻 國務院顧問稱重組為控制馬雲

【明報專訊】馬雲旗下的阿里巴巴（9988）及螞蟻集團連環遭監管機構調查，《華爾街日報》引述內地官員及政府顧問表示，中央正尋求縮減馬雲的科技及金融王國，並有意增持其集團更多股份；相信目的是要約束馬雲。人行及國家市場監管總局未有回應；螞蟻表示不予置評。

根據內地金融監管機構早前公布的重組路線圖，螞蟻集團將「還原基本步」至網上支付服務的本源，即類似於PayPal的公司；而「吸金力」較強的投資和貸款業務將受到限制。人行、銀保監及中證監等日前曾要求螞蟻，成立一間符合銀行資本要求的金融控股公司。有關政府官員和顧問指出，螞蟻在該要求下或需增加資本，要「中門大開」讓國企和國有銀行購入更多公司股份。社保基金、國家開發銀行和中金公司目前已是螞蟻股東。報道同時引述中國國務院反壟斷委員會一名顧問認為，有關重組目的是控制馬雲，「這就像是給馬套上韁繩一樣」。

人行昨起草《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法（修訂草案徵求意見稿）》，增加有關法規適用範圍至非銀行支付機構、從事網絡小額貸款業務的小額貸款公司及消費金融公司、貸款公司、銀行理財子公司等從事金融業務的機構，劍指螞蟻等互聯網平台的金融活動。此外，中國市場監管總局昨表示，針對「雙十一」前後先提價後打折、虛假促銷、誘導交易等問題，依據《價格法》，分別對阿里巴巴旗下淘寶天貓、京東（9618）及唯品會，處以50萬元人民幣罰款。

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