7新股「撞期」 集資逾80億 劉詩詩趙麗穎參股稻草熊 每手6222元入場

明報記者 馬迪帆、方楚茵、陳麗歡

稻草熊今日起公開招股，招股價每股介乎5.1元至6.16元，入場費6222.07元，集資額約8.46億元至10.21億元。公司今次引入3名基石投資者都屬內地「名牌」，分別為雪湖資本、IDG及電商唯品會，合共投資5000萬美元（約3.9億元）。

稻草熊在內地以吳奇隆旗下公司知名，惟招股書顯示，集團大股東為主席、行政總裁兼創辦人劉小楓，上市前持股58.41%，吳奇隆之妻、內地女星劉詩詩（本名劉詩施），上市前持股14.8%。此外，趙麗穎則持股0.79%。對於多家內地媒體稱，吳奇隆、劉小楓關係緊密，公司是代吳奇隆成立；公司回覆查詢時稱，吳奇隆無任何持股。

主打醫療數據AI 醫渡科技入場費2657元

稻草熊去年錄7.65億元人民幣收入，其中來自股東之一愛奇藝佔27%，單計今年上半年，愛奇藝貢獻收入達69%。公司上市前，愛奇藝持股19.57%。劉小楓昨表示，未來將以訂製劇為發展方向，即為網絡視頻平台製作電視劇，收取固定費用。

同於今日開始招股的醫渡科技（2158），招股價則介乎23.5元至26.3元，每手入場費為2656.5元，最多集資41.15億元。高盛、中金為聯席保薦人。公司獲8名基石投資者入股，除了騰訊，還有不少屬國際著名基金如OrbiMed Funds、加拿大退休金計劃投資委員會等。全部基石投資者共認購2.1億美元（約16.38億元）。

至於下半年稍見退潮的物管股亦現身尾班車。榮萬家（2146）及宋都服務（9608）參戰，其中榮萬家由A股上市內房榮盛發展分拆上市，每手入場費9272.5元，集資最多17.26億元。宋都服務則為小型物管股，集資最多約2.32億元，截至今年6月底，公司於中國14個城市提供物業管理服務，總建築面積約640萬平方米。另有兩隻新股亦是今日起招股，其中內地醫療股麥迪衛康（2159）以每股3元至4元招股，集資最多2億元，一手800股入場費3232.25元；至於現代中藥（1643），每股招股價0.92元至1.47元，一手3000股入場費為4454.44元。