經濟

嘉薈軒銀主盤660萬沽 低估價14%

【明報專訊】經濟前景未明朗，市場再錄得銀主盤低價成交。忠誠拍賣行昨日拍賣灣仔嘉薈軒高層11號室，實用面積358方呎，開放式間隔，早前淪為銀主盤後，開價580萬元，獲4至5組客競投，每口價10萬元，其後超過640萬元時，改為每口價5萬元，最終以660萬拍出，實呎約18,436元，比網上銀行估價約750萬元低約14%。原業主2008年以499萬元一手購入上址，現成交價比當年高161萬元或32%。

長安邨銀主盤565萬放售

另外，青衣區有業主購入僅2年多的公屋淪為銀主盤。中原區域營業經理梁岳宏指出，青衣長安邨長江樓中層16室，實用485方呎，原則屬2房戶，近日淪為銀主盤，於自由市場以565萬元放售（實呎11,649元），綠表市場叫價355萬元（實呎7320元）。資料顯示，單位原業主2018年4月以52.62萬元向房委會購入單位，並一直未有為單位補地價，至去年11月，原業主捲入財務糾紛，單位最終於近日淪為銀主盤並於市場放售。

海欣花園2房799萬 屋苑今年新高

同區另有個別屋苑錄得於逆市下高價成交。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣海欣花園3座高層C室，實用511方呎，2房間隔，享海景，以799萬元易手，實呎15,636元，成交價為屋苑今年新高。業主1998年以270萬元購入物業，持貨22年，帳面獲利529萬元，升值近兩倍。

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