浸會醫院3128萬沽葵涌工廈 3個月套1.9億

翻查資料，浸信會醫院今年10月亦以逾1.59億元沽出觀塘絲寶國際大廈6樓全層，面積16,841方呎，呎價約9500元，意味浸信會醫院3個月連沽兩物業、並套現逾1.91億元。

雞仔嘜家族5380萬沽沙咀道舖

此外，市場消息稱，本地品牌雞仔嘜、其家族成員以5380萬元沽出荃灣沙咀道260至270號地下7號舖自用舖，面積800方呎，呎價約6.7萬元；市傳買家為資深投資者、德生珠寶金行董事長朱松勝。原業主1996年1000萬元購入，持貨24年，帳面大賺4380萬元或4.38倍。

磁帶大王2285萬沽筲箕灣舖

另資深物業投資者「磁帶大王」陳秉志再沽貨，市場消息指出，陳氏新近沽出筲箕灣愛禮街2號地下56號舖，面積685方呎，以2285萬元易手，呎價約3.34萬元，低市價約5%。

上述舖位現租予壽司店，月租6萬元，租期至2022年10月14日，買家可享租金回報3.2厘。陳氏2002年10月以885萬元購入，持貨18年，帳面獲利1400萬元或1.58倍。