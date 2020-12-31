經濟

太古城中心一座宏利佔大股 中銀施羅德有份收購

【明報專訊】近年不時出手掃貨的房地產私募基金基匯資本，早前再斥98.45億元收購太古系持有的太古城中心一座，交易已於昨日完成。不過，基匯資本同時披露，基金非全資持有物業，將引入宏利作為單一最大投資者加入財團，另中資的中銀人壽亦是投資者之一。基匯資本回覆本報查詢時稱，基金在今次投資中角色為「領投投資者」，將負責資產管理。

明報記者 方楚茵

本報就該交易向基匯資本查詢，基匯資本回覆稱，其於交易角色為「領投投資者」，並參與資產管理。目前財團投資者包括宏利、中銀人壽，以及施羅德旗下房地產基金Schroder Pamfleet等。

基匯資本為「領投投資者」

對於未來會否改動太古城中心一座，基匯資本表示，會提升物業質素，但現時未能回應會否大裝修，亦未定會否改名，會先沿用「太古城中心一座」的名字，日後或依街名改名；現時物業位置為英皇道1111號。

據基匯資本的新聞稿指出，由即日起其資產管理團隊將會負責監管太古城中心一座的營運，確保業務順利交接以維持服務質量。基匯資本執行合伙人兼資本市場主管吳燕安表示，堅信此項交易會進一步壯大其香港商業資產組合，並對港島東區持續進行的城市「士紳化」充滿信心。

參與資產管理 會提升物業質素

宏利高級執行總監兼亞洲房地產投資主管林定邦表示，儘管疫情帶來一些不利因素，但從長期宏觀前景來看，仍將持續專注於亞太地區主要市場的高質量資產的投資機會。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，長遠而言，此次交易提供了一個具高增長潛力的投資良機。

基匯資本創立於2005年，據基金網頁介紹，旗下管理資產超過270億美元（約2106億港元）。以往基金曾作出多項投資，包括中環盈置大廈、壹號廣場、觀塘偉業街133號及亞皆老街33號等物業，並在退出後繼續在港換貨，更愈換愈靚及愈買愈多，包括2015年以73.2億元收購洲際酒店、在2017年及2018年其財團分別以230億元及120億元向領展（0823）收購17個及12個商場。

今次亦非基匯資本與太古首次交手，基匯資本在2019年已向太古地產（1972）及中華汽車（0026）收購雙方持有的北角英皇道625號商廈，又自中資恒力集團手上接手太古城中心第三及第四期寫字樓項目49%股權等。

相關字詞﹕太古城中心 太古 中華汽車 領展 中銀人壽 宏利 基匯資本

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