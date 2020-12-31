經濟
2020/21 回顧與前瞻

期結挾淡倉 恒指重上二萬七

【明報專訊】2020年最後一個期指結算日，恒指昨收報27,147點，大升578點或2.2%，進一步突破短期下降軌；主板成交錄1533億元。年內表現較佳的科技股領漲大市，其中半導體股中芯國際（0981）急升12%；3隻熱捧中資科網股「ATM」（阿里巴巴、騰訊及美團）持續日前反彈之勢，再分別升逾半成。有分析認為，新一年不應太盲目樂觀追捧新經濟股，或可逐步買入銀行、物管等舊經濟股。

阿里兩日累計反彈一成

恒指升勢凌厲，備受內地監管部門關注的阿里巴巴（9988），股價連續兩日累計反彈逾一成，昨天飈6.4%至236.2元，為升幅最大的藍籌；騰訊（0700）則獲北水「加持」，錄得25.32億元淨買入，帶動股價抽升5.5%，報559.5元；美團（3690）則升5.3%至287.8元；而小米集團（1810）微升0.5%至32.9元。科指升3.7%，收報8295點。恒指夜期至昨晚11時報27,217點，高水70點。

信誠證券聯席董事張智威稱，大市昨天升幅主要因為期指結算挾淡倉，投資者推高大市表現，另外持貨基金「盡地一鋪」將恒指推高至兩萬七大關，使基金於本年內的表現更佳。展望新一年，張智威認為內地《反壟斷法》繼續影響「ATM」，投資者不宜太盲目樂觀追捧。憧憬疫苗面世，預計明年第三季經濟逐步復蘇，建議投資者可撈物管、房地產及銀行等舊經濟股。

母企減持 協鑫系捱沽

另保利協鑫（3800）周二（29日）公布以每股0.235元，減持6.38億股協鑫新能源（0451）。兩股昨天均受沽壓，保利協鑫挫12%至1.17元；協鑫新能源報0.32元，跌10%，守配售價。控股股東質押股份已獲解除的華晨汽車（1114）股價彈逾3.6%，藍籌汽車股吉利（0175）亦漲2.5%。

[2020/21 回顧與前瞻]

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