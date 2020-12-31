經濟
2020/21 回顧與前瞻

恒指成分未能反映實况

【明報專訊】過往投資者會視恒生指數為港股參考指標，但新冠病毒疫情在今年初爆發，新經濟股獲看好，有多隻大型舊經濟股的恒生指數明顯跑輸，今年全年跌3.69%。反之，涵蓋較多中型股的恒生綜合指數，全年上升11.42%。按行業劃分，科技股指數更獨佔鰲頭，全年爆升75.94%，跑贏一眾指數，生物科技指數亦大升49.49%，反映恒指未能完全反映市况。

恒生綜指全年升11％

經歷整整一年疫情後，市民生活模式大變，「宅經濟」大行其道，對居家工作、網上購物等需求大增，市場亦日益注重新藥研發，令以舊經濟為主的恒指大為遜色。全年恒指跌3.69%或1042點。另因為中美角力消息頻傳，亦令港股大幅波動，全年恒指上落高達7360點，為港股歷來第九大全年上落點數，亦比2019年全年5093點的波幅明顯擴大。若投資者購入跟蹤恒指為主的盈富基金（2800），計及股息3厘，全年只能打和。

生科股科網股現單邊抽升格局

相反，以新經濟股或科網股為主的科技股指數，及未有盈利基礎的生物科技醫藥研發的生科指數，則出現單邊抽升格局。

就算包含較多中型股在內的恒生綜合指數亦升逾11%。若投資者墨守成規只依恒指作為投資指標，今年難以賺取合理回報。

[2020/21 回顧與前瞻]

上 / 下一篇新聞

恒隆購壽山村地觸礁 捲中美角力 外交部：「對等原則」須中央批准 美領館：需時處理程序
恒隆購壽山村地觸礁 捲中美角力 外交部：「對等原則」須中央批准 美領館：需時處理程序
美擁港多項物業 領事官邸最值錢
美擁港多項物業 領事官邸最值錢
業界料領事館放售物業將考慮政治風險
業界料領事館放售物業將考慮政治風險
菱電9年前購法國領事山頂屋 無特別要求
菱電9年前購法國領事山頂屋 無特別要求
今年批18份強拍令 涉金額逼180億創新高
今年批18份強拍令 涉金額逼180億創新高
海日灣周日賣183伙 七成半價單發售
海日灣周日賣183伙 七成半價單發售
舊經濟拖累 疫市年恒指近跑輸全球 小米表現冠藍籌 「國民神車」當炒升9倍
舊經濟拖累 疫市年恒指近跑輸全球 小米表現冠藍籌 「國民神車」當炒升9倍
疫下網購異軍突起 港視累升近2.3倍
疫下網購異軍突起 港視累升近2.3倍
期結挾淡倉 恒指重上二萬七
期結挾淡倉 恒指重上二萬七
或被剔出富時 中移動中海油逆市挫
或被剔出富時 中移動中海油逆市挫
太古城中心一座宏利佔大股 中銀施羅德有份收購
太古城中心一座宏利佔大股 中銀施羅德有份收購
何柱國遭細劉入禀追討1.5億
何柱國遭細劉入禀追討1.5億
浸會醫院3128萬沽葵涌工廈 3個月套1.9億
浸會醫院3128萬沽葵涌工廈 3個月套1.9億
嘉薈軒銀主盤660萬沽 低估價14%
嘉薈軒銀主盤660萬沽 低估價14%
7新股「撞期」 集資逾80億 劉詩詩趙麗穎參股稻草熊 每手6222元入場
7新股「撞期」 集資逾80億 劉詩詩趙麗穎參股稻草熊 每手6222元入場
《華爾街日報》：中央擬增持螞蟻 國務院顧問稱重組為控制馬雲
《華爾街日報》：中央擬增持螞蟻 國務院顧問稱重組為控制馬雲
李小加告別港交所：香港未來仍美好
李小加告別港交所：香港未來仍美好
專人管理基金 疫市勝電腦程式 10年表現最佳 押注科技股回報逾三成
專人管理基金 疫市勝電腦程式 10年表現最佳 押注科技股回報逾三成
告Corellium侵權 蘋果敗訴 市場意外
告Corellium侵權 蘋果敗訴 市場意外
北美電影票房跌80％ 今年收入40年最差
北美電影票房跌80％ 今年收入40年最差
李曉佳：陳啟宗想低價奪地 莫非能人所不能？
李曉佳：陳啟宗想低價奪地 莫非能人所不能？
岑智勇：中港台擴版圖 康哲前景俏
岑智勇：中港台擴版圖 康哲前景俏
劉思明：增長股續輪動 炒復蘇要慎選
劉思明：增長股續輪動 炒復蘇要慎選
周顯：比特幣難完全取代黃金
周顯：比特幣難完全取代黃金
湯文亮：公務員架構不合時宜
湯文亮：公務員架構不合時宜
東涌新酒店疫下開幕 搶本地客求生
東涌新酒店疫下開幕 搶本地客求生
港司機免考試領內地車牌 自駕無難度
港司機免考試領內地車牌 自駕無難度
灣區須知：中港車牌價錢 取決口岸類型
灣區須知：中港車牌價錢 取決口岸類型
「香港我哋家有限公司」主席王兟：明日大嶼可與新界業主換地增供應
「香港我哋家有限公司」主席王兟：明日大嶼可與新界業主換地增供應
讚港是風水寶地 利發展事業創富
讚港是風水寶地 利發展事業創富