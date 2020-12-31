恒指成分未能反映實况

恒生綜指全年升11％

經歷整整一年疫情後，市民生活模式大變，「宅經濟」大行其道，對居家工作、網上購物等需求大增，市場亦日益注重新藥研發，令以舊經濟為主的恒指大為遜色。全年恒指跌3.69%或1042點。另因為中美角力消息頻傳，亦令港股大幅波動，全年恒指上落高達7360點，為港股歷來第九大全年上落點數，亦比2019年全年5093點的波幅明顯擴大。若投資者購入跟蹤恒指為主的盈富基金（2800），計及股息3厘，全年只能打和。

生科股科網股現單邊抽升格局

相反，以新經濟股或科網股為主的科技股指數，及未有盈利基礎的生物科技醫藥研發的生科指數，則出現單邊抽升格局。

就算包含較多中型股在內的恒生綜合指數亦升逾11%。若投資者墨守成規只依恒指作為投資指標，今年難以賺取合理回報。

[2020/21 回顧與前瞻]