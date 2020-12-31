經濟
2020/21 回顧與前瞻

舊經濟拖累 疫市年恒指近跑輸全球 小米表現冠藍籌 「國民神車」當炒升9倍

【明報專訊】港股昨日期指結算，截至昨天收市，恒指全年波幅達7360點。港股在今年初原本形勢大好，但其後爆發疫情，本地政局與中美摩擦夾擊之下，一度震散港股，恒指在3月23日見最低位21,696點。其後在中資科技股乘着中概股回流的概念瘋炒下，恒指被推高。以昨日收市計全年跌1042點或3.7%。在一眾恒指成分股中，表現最佳是小米（1810）及新加入的藥明生物（2269），中信股份（0267）、中海外（0668）及中資石油股則敬陪末席。

明報記者 陳偉燊

觀乎過去一年恒指成分股的表現，以小米及藥明升幅最厲害，兩者均在年內大升逾兩倍；美團（3690）亦大升1.81倍；「本地薑」方面，創科（0669）亦大升76%而排名第四。至於表現最差的股份，則以經營內地金融及資源項目的中信股份最為遜色，全年大跌47.29%；內房股龍頭之一中海外則位列「尾二」，跌45.38%；兩隻中資石油股中海油（0883）及中石油（0857）亦受低迷的油價影響，分別跌44.2%及38.21%（表1）。

政經夾擊 港股波幅逾7300點

倘以全部港股計，有「國民神車」之稱的五菱汽車（0305）今年大升8.82倍，成為全年表現最好港股。美蘭空港（0357）及阜博（3738）亦大升6.25倍及6.23倍，名列升幅榜亞軍及季軍。相比全球其他市場，恒生指數今年跌近4%，跑輸美國、中國內地、日本、韓國及台灣等股市，但不致「包尾」（表2）。

分析：疫情漸退 舊經濟有憧憬

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，受疫情影響，石油股及金融股等難免較差，市值更被新經濟股比下去。雖然他長遠看好新經濟股繼續跑贏，但他說：「隨着各國民眾開始接種新冠病毒疫苗，市場憧憬經濟重啟，變成已經落後的舊經濟股會獲得投資者憧憬，大市向上機會大過向下。」他不排除明年初恒指有機會抽高至27,000點，並且進一步向好。

另有證券界認為新經濟股估值過高，時富金融優越投資部顧問黎永良表示：「今年受到新冠病毒影響，投資者的生活及消費習慣受影響，令新經濟股備受追捧，但是做價有炒得太高之嫌，明年首季公布業績，或會為該等股份未來股價走向帶來啟示。」若疫苗見成效，黎不排除舊經濟股如零售、旅遊、航空、機場等股份出現報復式反彈。最近與內地零售、太陽能光伏以至汽車股做好，反映投資者為參與舊經濟股熱身。雖然今年港股比環球股市落後，但黎認為，若經濟重啟，港股明年有機會跑贏亞太區市場。

[2020/21 回顧與前瞻]

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