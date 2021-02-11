海日灣周日賣183伙 七成半價單發售

海日灣2018年11月首度開售，迄今透過招標累沽約361伙、佔全盤667伙的54%，套現約53億元；至於是次1號價單的137伙，提供最高10%直減折扣，整批折實均呎14,472元；單位實用504至1597方呎，折實價723.2萬至3348.9萬元。

事實上，雖然新盤市場昨僅錄逾10宗成交，但白石角新盤不乏承接；如鷹君（0041）已屆現樓的朗濤，以1998.2萬售出第8A座2樓A室，實用1233方呎3房戶、實呎1.62萬元。嘉華（0173）同區嘉熙亦售出2伙實用463及495方呎兩房單位，成交價783.7萬及863萬元、實呎1.69萬及1.74萬元。換言之，上述3宗一手成交，共吸金近3645萬元。

新盤本月最少29宗撻訂

另本報統計，主要新盤12月累錄至少29宗撻訂，估計涉殺訂總額約3160萬元，最新3宗撻大訂來自資深投資者盧華旗下公司發展、主打納米單位的深水埗AVA 61，3伙撻大訂單位實用161至232方呎，原本均於2017年售出，成交價343.9萬至630.2萬元，各買家均告撻大訂，料各遭沒收15%訂金涉52萬至95萬元，即3宗撻大訂共涉殺訂總額約206萬元。