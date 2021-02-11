經濟

今年批18份強拍令 涉金額逼180億創新高

【明報專訊】近年舊樓併購是發展商補充土地儲備的重要途徑，回顧今年的強拍項目，創出多個「歷史紀錄」。據本報統計，今年土地審裁處共批出18份強拍令，涉及金額逾178.92億元，是強拍制度實施21年，涉金額最高的一年。

佳寧娜2.9億統一海壇街舊樓

最新一宗完成強制拍賣的項目為深水埗海壇街223至225A號舊樓，由佳寧娜（0126）及宏達投資以底價2.931億元投得項目。宏達控股董事尹德輝表示，項目收購始於2018年，因屬現契樓，可節省不少手續問題，預計項目最快2022年推售。集團未來會繼續傾向以收購舊樓作重建，並表示對香港樓市前景審慎樂觀。

連同上述項目在內，今年共有14個項目透過強拍而統一業權，另尚有兩宗將於下月拍賣，分別由永倫集團持有的銅鑼灣景隆街新安大廈，以及恒地（0012）持有的紅磡機利士南路2至24號（雙號），兩項目底價分別為14.5億及20.45億元。

新世界48億奪皇都戲院

歷來最大宗強拍

值得留意，今年批出的強拍令中，有兩個項目未有完成拍賣，其中最矚目的個案，要數寶聲集團持有大部分業權的九龍城獅子石道73及75號舊樓，底價逾2.23億元，有關拍賣在上月初進行，惟大業主認為底價過高，放棄競投，項目破天荒收回，成強拍歷史上首宗流拍個案。另由鄧成波家族持有的尖沙嘴加連威老道61至73號（單號），底價19.26億元，原於今年7月底進行拍賣，惟拍賣前夕，遭其中一名小業主向高等法院申請禁制令並獲批，令拍賣急煞停，情况罕見。

今年成功統一業權的項目中，有不少大型貴重項目，其中新世界（0017）今年10月以底價47.7億元投得的北角皇都戲院大廈，該項目屬一級歷史建築，亦是歷來最高成交價強拍個案。新世界稱會盡力復修及保留皇都戲院，並活化為藝術文化表演場所。

另恒地收購逾10年的紅磡黃埔區4條街道項目，土審處今年批出3個項目（其中一個將於下月拍賣），共涉47.14億元。

另今年內亦有首個前公務員合作社透過強拍統一業權，為鰂魚涌柏架山道2至8號，由雅居樂（3383）以底價4.52億元統一業權。

相關字詞﹕公務員合作社 恒地 皇都戲院 新世界 鄧成波家族 寶聲集團 佳寧娜 土地審裁處 強拍

上 / 下一篇新聞

恒隆購壽山村地觸礁 捲中美角力 外交部：「對等原則」須中央批准 美領館：需時處理程序
恒隆購壽山村地觸礁 捲中美角力 外交部：「對等原則」須中央批准 美領館：需時處理程序
美擁港多項物業 領事官邸最值錢
美擁港多項物業 領事官邸最值錢
業界料領事館放售物業將考慮政治風險
業界料領事館放售物業將考慮政治風險
菱電9年前購法國領事山頂屋 無特別要求
菱電9年前購法國領事山頂屋 無特別要求
海日灣周日賣183伙 七成半價單發售
海日灣周日賣183伙 七成半價單發售
舊經濟拖累 疫市年恒指近跑輸全球 小米表現冠藍籌 「國民神車」當炒升9倍
舊經濟拖累 疫市年恒指近跑輸全球 小米表現冠藍籌 「國民神車」當炒升9倍
恒指成分未能反映實况
恒指成分未能反映實况
疫下網購異軍突起 港視累升近2.3倍
疫下網購異軍突起 港視累升近2.3倍
期結挾淡倉 恒指重上二萬七
期結挾淡倉 恒指重上二萬七
或被剔出富時 中移動中海油逆市挫
或被剔出富時 中移動中海油逆市挫
太古城中心一座宏利佔大股 中銀施羅德有份收購
太古城中心一座宏利佔大股 中銀施羅德有份收購
何柱國遭細劉入禀追討1.5億
何柱國遭細劉入禀追討1.5億
浸會醫院3128萬沽葵涌工廈 3個月套1.9億
浸會醫院3128萬沽葵涌工廈 3個月套1.9億
嘉薈軒銀主盤660萬沽 低估價14%
嘉薈軒銀主盤660萬沽 低估價14%
7新股「撞期」 集資逾80億 劉詩詩趙麗穎參股稻草熊 每手6222元入場
7新股「撞期」 集資逾80億 劉詩詩趙麗穎參股稻草熊 每手6222元入場
《華爾街日報》：中央擬增持螞蟻 國務院顧問稱重組為控制馬雲
《華爾街日報》：中央擬增持螞蟻 國務院顧問稱重組為控制馬雲
李小加告別港交所：香港未來仍美好
李小加告別港交所：香港未來仍美好
專人管理基金 疫市勝電腦程式 10年表現最佳 押注科技股回報逾三成
專人管理基金 疫市勝電腦程式 10年表現最佳 押注科技股回報逾三成
告Corellium侵權 蘋果敗訴 市場意外
告Corellium侵權 蘋果敗訴 市場意外
北美電影票房跌80％ 今年收入40年最差
北美電影票房跌80％ 今年收入40年最差
李曉佳：陳啟宗想低價奪地 莫非能人所不能？
李曉佳：陳啟宗想低價奪地 莫非能人所不能？
岑智勇：中港台擴版圖 康哲前景俏
岑智勇：中港台擴版圖 康哲前景俏
劉思明：增長股續輪動 炒復蘇要慎選
劉思明：增長股續輪動 炒復蘇要慎選
周顯：比特幣難完全取代黃金
周顯：比特幣難完全取代黃金
湯文亮：公務員架構不合時宜
湯文亮：公務員架構不合時宜
東涌新酒店疫下開幕 搶本地客求生
東涌新酒店疫下開幕 搶本地客求生
港司機免考試領內地車牌 自駕無難度
港司機免考試領內地車牌 自駕無難度
灣區須知：中港車牌價錢 取決口岸類型
灣區須知：中港車牌價錢 取決口岸類型
「香港我哋家有限公司」主席王兟：明日大嶼可與新界業主換地增供應
「香港我哋家有限公司」主席王兟：明日大嶼可與新界業主換地增供應
讚港是風水寶地 利發展事業創富
讚港是風水寶地 利發展事業創富