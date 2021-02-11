今年批18份強拍令 涉金額逼180億創新高

佳寧娜2.9億統一海壇街舊樓

最新一宗完成強制拍賣的項目為深水埗海壇街223至225A號舊樓，由佳寧娜（0126）及宏達投資以底價2.931億元投得項目。宏達控股董事尹德輝表示，項目收購始於2018年，因屬現契樓，可節省不少手續問題，預計項目最快2022年推售。集團未來會繼續傾向以收購舊樓作重建，並表示對香港樓市前景審慎樂觀。

連同上述項目在內，今年共有14個項目透過強拍而統一業權，另尚有兩宗將於下月拍賣，分別由永倫集團持有的銅鑼灣景隆街新安大廈，以及恒地（0012）持有的紅磡機利士南路2至24號（雙號），兩項目底價分別為14.5億及20.45億元。

新世界48億奪皇都戲院

歷來最大宗強拍

值得留意，今年批出的強拍令中，有兩個項目未有完成拍賣，其中最矚目的個案，要數寶聲集團持有大部分業權的九龍城獅子石道73及75號舊樓，底價逾2.23億元，有關拍賣在上月初進行，惟大業主認為底價過高，放棄競投，項目破天荒收回，成強拍歷史上首宗流拍個案。另由鄧成波家族持有的尖沙嘴加連威老道61至73號（單號），底價19.26億元，原於今年7月底進行拍賣，惟拍賣前夕，遭其中一名小業主向高等法院申請禁制令並獲批，令拍賣急煞停，情况罕見。

今年成功統一業權的項目中，有不少大型貴重項目，其中新世界（0017）今年10月以底價47.7億元投得的北角皇都戲院大廈，該項目屬一級歷史建築，亦是歷來最高成交價強拍個案。新世界稱會盡力復修及保留皇都戲院，並活化為藝術文化表演場所。

另恒地收購逾10年的紅磡黃埔區4條街道項目，土審處今年批出3個項目（其中一個將於下月拍賣），共涉47.14億元。

另今年內亦有首個前公務員合作社透過強拍統一業權，為鰂魚涌柏架山道2至8號，由雅居樂（3383）以底價4.52億元統一業權。